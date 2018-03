MLS, 3° giornata: Seattle Sounders in trasferta a Dallas. Derby canadese Montreal Impact-Toronto

Ritorna la Major League Soccer e tornano in campo anche i Seattle Sounders grandi assenti insieme a Toronto nella scorsa giornata. Non facile il rientro per Giovinco e compagni attesi dal derby contro il Montreal Impact. Entrambe le squadre sono cadute vittime dei colpi dei Columbus Crew nei primi due turni.

East Conference. I gialloneri di Federico Higuain si godono il primato in classifica del loro gruppo che però è condiviso con i New York City FC. Bottino pieno anche per la squadra guidata da Patrick Vieira che nel turno scorso ha battuto il Los Angeles Galaxy. Inedito derby da fondo classifica invece in Canada dove i nerazzurri del club di proprietà di Saputo, in cui militano diverse conoscenze del campionato italiano come Taider, Mancosu e Donadel, se la vedranno con il Toronto capitanato dall’uomo simbolo degli Stati Uniti calcistici, Michael Bradley. Entrambe le squadre sono ancorate a quota 0 in classifica ma Giovinco e compagni possono tirare un sospiro di sollievo, hanno disputato un turno in meno rispetto ai rivali.

West Conference. Fanno il loro rientro in campionato anche i vice campioni in carica, i Seattle Sounders che dopo essere usciti sconfitti all’esordio contro la neonata Los Angeles FC, se la vedranno contro il Dallas. Una sola partita disputata anche dalla franchigia in cui milita Reto Ziegler e una vittoria per i ragazzi di Washington vorrebbe già dire sorpasso. Grandi assenti di questa giornata sono proprio i californiani che dopo aver conquistato 2 successi sulle 2 partite disputate – contro ogni pronostico – potrebbero veder svanire il primato condiviso con il Vancouver Whitecaps. E per due squadre canadesi che “piangono” sorridono invece quelli della provincia della Columbia Britanica che, reduci da 2 vittorie consecutive, cercheranno di conquistare il bottino pieno per la terza volta di fila per godersi la vetta della classifica in solitaria.

Il calendario completo di questo 3° turno di MLS:

Sabato 17 marzo

DC United-Houston Dynamo, calcio di inizio ore 18:30*

Minnesota United FC-Chicago Fire, calcio di inizio ore 19

Philadelphia Union-Columbus Crew, calcio di inizio ore 19

Montreal Impact-Toronto, calcio di inizio ore 20

New York City FC-Orlando City, calcio di inizio ore 20:30

Domenica 18 marzo

Atlanta United-Vancouver Whitecaps, calcio di inizio ore 00:30

Sporting Kansas City-San Jose Earthquakes, calcio di inizio ore 01:30

Real Salt Lake-New York Red Bulls, calcio di inizio ore 2

Dallas-Seattle Sounders, calcio di inizio ore 22

*ora italiana