MLS 4° giornata: Columbus Crew in cerca di vetta e sorpasso. Portland Timbers e Colorado Rapids per lasciare il fondo della classifica

Niente pause.Mentre in Europa i principali campionati si fermano in vista delle amichevoli delle rappresentative nazionali, in America continua il campionato di MLS giunto alla sua quarta giornata. In campo le due franchigie di New York, i Red Bulls per scalare la classifica e il City per mantenere il primato solitario. I Columbus Crew se la vedranno invece con il DC United di Erik Thoir. Per Higuain e compagni un’occasione d’oro per cercare di riprendersi la vetta nel gruppo Est.

Canada. I Vancouver Whitecaps sono l’unica squadra canadese in campo in questo week end. Ottima occasione per gli uomini di Carl Robinson che al BC Place ospiteranno i Los Angeles Galaxy. I californiani, in procinto di tesserare Zlatan Ibrahimovic, varcheranno la frontiera sperando di conquistare una vittoria che le permetterebbe di retsrae attaccata al gruppo di testa e raggiungere proprio i Whitecaps a quota 6.

Classifica. Ancorati al fondo della classifica della West Conference i Portland Timbers e i Colorado Rapids. I primi saranno impegnati in Texas contro il Dallas mentre la franchigia di Denver ospiterà lo Sporting Kansas City. Obiettivo 3 punti e vittoria “scacciacrisi” per poter finalmente iniziare la propria rincorsa verso posizioni in classifica più lusinghiere. Il loro campionato, con qualche giornata di ritardo, è pronto a partire.

Il calendario completo della 4° giornata di MLS

Sabato 24 marzo

New England Revolution-New York City FC, calcio di inizio ore 18:30*

Dallas-Portland Timbers, calcio di inizio ore 20:30

Columbus Crew-DC United, calcio di inizio ore 23

Domenica 25marzo

New York Red Bulls-Minnesota United FC, calcio di inizio a mezzanotte

Colorado Rapids-Sporting Kansas City, calcio di inizio ore 03

Vancouver Whitecaps-LA Galaxy, calcio di inizio ore 04

*ora italiana