Oggi si è conclusa un’altra fase della battaglia legale che aveva come protagonisti Luciano Moggi ( ex presidente della Juventus) e la famiglia Facchetti. Ripercorriamo i fatti precedenti. Il figlio dell’ex presidente dell’Inter Gianfelice Facchetti ha querelato Moggi per diffamazione. L’ex d.s della Juventus avrebbe accusato il padre di essere in combutta con gli arbitri negli anni cui si riferiscono i fatti di Calciopoli. La querela di Facchetti scaturiva da quanto dichiarato da Moggi nel corso di una trasmissione televisiva del 2010 sull’emittente Sportitalia.

In primo grado, nel settembre 2015, Moggi venne assolto, nonostante la richiesta di condanna nei suoi confronti avanza dal PM. La sentenza di appello ha confermato il precedente verdetto riprendendone sostanzialmente le motivazioni. Luciano Moggi, si è espresso sulla vicenda in un articolo sul quotidiano Libero (sul quale è editorialista). Ecco quanto scritto dall’ex dirigente bianconero giovedì 29 marzo 2018: Si è conclusa la querelle legale tra chi vi scrive e Gianfelice Facchetti. E si è conclusa malamente per lui perché in appello c’è stata la conferma della sentenza di primo grado che recitava: «Giacinto Facchetti faceva lobbing con gli arbitri. Che fa scopa con quanto scritto dal Procuratore Federale, dottor Palazzi, al tempo del processo di Calciopoli.L’Inter è la società che rischia più di tutte per il comportamento illegale del suo presidente Giacinto Facchetti. Non si è trattato di un semplice processo per diffamazione ma, al contrario, per provare se veramente Facchetti era in combutta con gli arbitri: era questo il motivo della querela del figlio. È stato provato e la sentenza rivela che faceva addirittura lobbing con loro!”