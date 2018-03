Si è conclusa la battaglia legale tra Luciano Moggi e Facchetti: confermata la condanna di 1° grado. L’ex presidente dell’Inter Giacinto Facchetti faceva lobbing con gli arbitri.

La battaglia tra Moggi e Facchetti. A distanza di anni ancora si parla dello scandalo Calciopoli che vide la Juventus coinvolta in prima persona e successivamente condannata con la revoca di 2 scudetti e la successiva retrocessione in Serie B. Oggi si è conclusa una battaglia legale che aveva come protagonisti Luciano Moggi ( ex presidente della Juventus) e la famiglia Facchetti: il figlio dell’ex presidente dell’Inter Gianfelice Facchetti ha querelato l’ex presidente bianconero che avrebbe accusato il padre di essere in combutta con gli arbitri. Oggi s è conclusa la sentenza e il risultato non farà felice la famiglia Facchetti.

Confemata la sentenza: Facchetti faceva lobbing con gli arbitri. La sentenza non fa felice la famiglia Facchetti: la sentenza emessa in 1° grado è stata confermata: Facchetti era in combutta con alcuni arbitri in Serie A e faceva lobbing con gli stessi. Luciano Moggi, dopo la conferma della sentenza, si è espresso in un articolo sul quotidiano Libero dove spiega la battaglia legale contro l’ex presidente nerazzurro e commenta il risultato: “Si è conclusa la querelle legale tra chi vi scrive e Gianfelice Facchetti. E si è conclusa malamente per lui perché in appello c’è stata la conferma della sentenza di primo grado che recitava: «Giacinto Facchetti faceva lobbing con gli arbitri. Che fa scopa con quanto scritto dal Procuratore Federale, dottor Palazzi, al tempo del processo di Calciopoli.L’Inter è la società che rischia più di tutte per il comportamento illegale del suo presidente Giacinto Facchetti. Non si è trattato di un semplice processo per diffamazione ma, al contrario, per provare se veramente Facchetti era in combutta con gli arbitri: era questo il motivo della querela del figlio. È stato provato e la sentenza rivela che faceva addirittura lobbing con loro!” Con queste parole l’ex presidente bianconero commenta l’esito della battaglia legale contro la famiglia Facchetti che dimostra che l’ex presidente nerazzurro era in combutta con gli arbitri. Ora si vedrà se l’Inter, dopo tutta questa vicenda, dovrà pagare per gli errori commessi dal suo ex presidente Giacinto Facchetti.