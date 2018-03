Napoli-Roma termina con il risultato di 2-4: i giallorossi si impongono sul campo dei partenopei con un Dzeko superlativo, autore di una doppietta.

Per i padroni di casa, un’occasione buttata al vento: la corsa allo scudetto diventa più avvincente, con la Juventus che si rifà sotto, grazie alla vittoria di oggi sulla Lazio, portandosi a -1 e con la gara contro l’Atalanta da recuperare.

Con il match Napoli-Roma di questa sera si riapre a tutti gli effetti il campionato.

Napoli-Roma, analisi degli episodi dubbi

A dirigere Napoli-Roma è stato designato il signor Davide Massa della sezione di Imperia: si segnalano alcuni epidodi da moviola che più di altri meritano particolare attenzione.

Nella fattispecie, sebbene tutte le reti sembrano essere regolari, occorre fare alcune valutazioni su alcune azioni che probabilmente non sono state correttamente valutate da Massa e alla stregua non segnalate dal VAR.

Gli episodi in questione si sono verificati nella seconda frazione di gioco: in apertura protestano i giallorossi, più tardi gli azzurri. Lancio per Perotti, Hysaj prova a chiudere rincorrendo il romanista: entrambi vengono a contatto in area di rigore, con l’argentino che cade a terra. L’arbitro Massa lascia correre, il VAR non corregge la decisione: dalle immagini che seguono, non si riesce a capire effettivamente se l’intervento del calciatore napoletano sia passibile di penalty.

Ad un quarto d’ora dalla fine di Napoli-Roma il secondo episodio che merita più attenzione: Mertens viene toccato da Manolas e chiede con insistenza il penalty. Anche in questo caso l’arbitro Massa lascia correre, così come il VAR non segnala l’episodio in questione meritevole di essere sanzionato con la massima punizione.

Degno di nota anche la punizione battuta da Mertens nel finale di gara Napoli-Roma: il tiro del belga viene salvato sulla linea da Florenzi. In questo caso corretta la decisione assunta dal fischietto ligure.