Nazionale, Ancelotti nuovo CT dell’Italia ? La Premier League possibile insidia

Archiviato il calcio giocato con le due amichevoli con Argentina e Inghilterra in Federazione torna con pepotenza alla ribalta la scelta del nuovo Commissario Tecnico.

Gigi Di Biagio resta ancora in corsa ma sembra sempre più probabile che la scelta del futuro Ct sia indirizzata su altri profili.

Tra questi, in pole position resta Carlo Ancelotti; i quotidiani in edicola oggi riferiscono di un colloquio diretto nei giorni scorsi tra il Commissario Federale Costacurta e l’ex tecnico del Milan e della Juventus, tra le altre; l’idea sarebbe quella di proporre al tecnico un ingaggio a salire,più basso nei primi due anni di contratto, con conferma, ed eventuale ritocco dello stipendio, finalizzato alla qualificazione ai prossimi Campionati Europei.

Sul nome di Ancelotti non solo la Federazione Italiana avrebbe però fatto più di un pensiero; lo stesso tecnico emiliano sembrerebbe guardare con interesse a quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane in Premier League, campionato che Ancelotti conosce molto bene vista la sua militanza col Chelsea; non è da escludere che possano infatti liberarsi le panchine di società molto ambite come Arsenal, Tottenham e Manchester United.

Nei giorni scorsi la data del 20 Maggio è stata indicata dalla Federazione come deadline per la scelta del Ct, ed è probabile che il prossimo mese di Aprile sarà decisivo per la definizione di diversi scenari.