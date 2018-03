Nazionale, Chiesa: “Nessuna pressione. Astori? Ci manca molto anche in azzurro”

Ha parlato oggi in conferenza stampa l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa nel secondo giorno di raduno in Nazionale in vista delle sfide amichevoli contro Argentina e Inghilterra:

“E’ di nuovo bello essere qui, certo l’atmosfera è un po’diversa dopo la mancata qualificazione al Mondiale. E’ stato una serata molto triste ma dobbiamo voltare pagina. Sono qui per il nuovo ciclo e daremo il massimo.” Sulla conferma di Di Biagio:” Ora non ci voglio pensare voglio solo lavorare e imparare.Per me è stato fondamentale in under 21.” Sulla pressione:” Non sentiamo la pressione ma siamo onorati di far parte della rinascita di questa nuova Nazionale.” Sulla gavetta nelle giovanili: “E’ stata un’esperienza molto formativa perchè capisci cosa significa indossare la maglia del proprio paese e impari tanto dal punto di vista calcistico”. Sul suo ruolo:” Non ci penso, sono a disposizione del mister. Penso a lavorare”.

Su Astori: “Era importantissimo per la Nazionale, mi ha aiutato molto a inserirmi e mi ha dato parecchi consigli quando ne avevo bisogno. dobbiamo reagire e vincere per lui. Era questo che voleva da capitano, ragazzi forti che si impegnano sempre.” Su Cutrone:” Ha un grande futuro davanti a sè, ha voglia e lavora sodo. Sta dimostrando il suo valore”. Sulla sua crescita: “Devo imparare e crescere tanto. Essere qui è molto importante, posso imparare da grandi campioni”. Sugli obiettivi della Fiorentina:” Sarebbe bello centrare l’Europa,ma pensiamo una partita per volta. Ora penso alla Nazionale”.