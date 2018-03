Nazionale: ecco i convocati di Gigi Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra

Oggi Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro Argentina a Manchester e Inghilterra a Wembley. Il conto alla rovescia è iniziato e da lunedì la Nazionale riparte dopo quel fatidico 13 novembre 2017 in cui la Svezia aveva decretato inaspettatamente l’eliminazione dalla fase finale del Mondiale in Russia. Ora si volta pagina con alcuni della vecchia guardia tra cui i senatori Chiellini e Bonucci, De Sciglio. e altri nuovi talenti da scoprire oppure già visti all’opera per alcuni come Verdi, Chiesa, Spinazzola e Gagliardini. Prima chiamata per Cutrone e Ferrari. In definitiva la Nazionale rinasce dalle sue ceneri come la fenice. Ecco i convocati:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Mattia Perin (Genoa), Gianluigi Donnarumma (Milan).

Difensori:Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile(Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).