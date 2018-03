La nazionale italiana ha bisogno di sapere subito il nome del nuovo commissario tecnico; Di Biagio e’ persona seria e per bene ma si trova davanti un compiti troppo grande , senza l’ esperienza necessaria. Così rischiamo di abortire già in partenza il nuovo progetto giovani. Ieri sera abbiamo messo impegno e il risultato e’ stato di 2 a 0 per le terze linee argentine. Non prendiamoci in giro, bastava guardare la tribuna per capirne il motivo. Portare a casa un risultato positivo in una partita che valeva meno di niente era fondamentale per tutto l’ ‘ambiente . I giocatori, giovani in particolare hanno bisogno di credere e di essere motivati dai risultati. Il risultato del campo ti aiuta e atimola ad alkenarti sempre al meglio. Occasione persa, partenza falsa e di segnali positivi non ne vedo. Il momento di tergiversare deve essere lasciato alke spalle, va dato un segnale chiaro e netto, senza aspettare l’ estate. Il nome del ct che sia Mancini o Ancelotti va chiarito adesso, per gli stessi giocatori che devono giocarsi una maglia da titolare. Buttare via tre mesi non ha senso, la precarietà di Di Biagio e’ evidente per tutti, la sua consapevolezza non ne intacca la professionalità, ma non basta , la nazionale deve avere certezze e crescere in fretta. Il motivo per cui i mondiali in Russia si guardano in tv si e’ capito anche ieri sera nel caso non fosse chiaro. Questa Italia d’ mediocre e non vale le m8gliori nazionali. Rimbocchiamoci le maniche ma partiamo, non viviamo alla giornata, per fortuna Messi aveva il raffreddore.