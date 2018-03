Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della tv ufficiale del club.

Durante l’intervista si è soffermato a parlare del suo infortunio, affermando di essere pronto a tornare in campo anche se teme molto per la sua carriera.

Il portiere tedesco è fermo da quasi un anno per via di vari infortuni sempre allo stesso piede, un incubo questo, da dove spera di uscire tra un mese circa.

Il piede in questione è quello sinistro che si è infortunato il 18 aprile dello scorso anno durante lo scontro di Champions tra il club tedesco e il Real Madrid.

Manuel Neuer sogna i mondiali e il CT della sua nazionale, Joachim Loew, ha lasciato aperta una porta per portarlo con sé nella spedizione mondiale nonostante il lungo periodo di inattività per questo, il numero 1 del Bayern Monaco, spera di riprendere gli allenamenti con la sua squadra: “La prossima settimana dovrei tornare ad allenarmi in campo, questa è una cosa importante in vista dei mondiali, almeno ci arriverei con qualche partita nelle gambe. E’ difficile dare una scadenza precisa sul mio ritorno in campo“.

Il calciatore ha dichiarato di essere impaziente e di non vedere l’ora di tornare in campo: “Gli sportivi sono sempre ambiziosi, è dura fare da spettatore a lungo. Adesso è importante fare tutto con molta attenzione perché c’è bisogno che non accada più nulla al piede, altrimenti la mia carriera potrebbe essere a rischio“.

Neuer, che compirà 32 anni tra qualche giorno, dopo aver giocato soltanto 7 partite durante questo lungo anno, finalmente sembra essere pronto a tornare a toccare il terreno da gioco e a chiudere la porta ai suoi avversari giocando le ultime partite di questa stagione con la sua squadra, per ora prima in classifica a 66 punti, rincorsa dallo Shalke 04, momentaneamente seconda in classifica a 49 punti, soltanto di un punto sopra al Borussia Dortmund a 48 punti.