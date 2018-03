Una nuova polemica si è scatenata sui social: il giornalista e noto opinionista Mediaset Maurizio Pistocchi si scaglia contro il collega Marco Mazzocchi per delle accuse pubblicate sui propri profili Twitter.

Mazzocchi “accusa” Pistocchi. Si sta scatenando una polemica pesante tra due noti giornalisti italiani Maurizio Pistocchi e Marco Mazzocchi per delle accuse lanciate a colpi di tweet l’uno contro l’altro. Tutto è nato per un commento fatto dal giornalista Rai: dopo la vittoria della Juventus contro l’Atalanta nel recupero della 26esima giornata Mazzocchi ha criticato alcune parole fatte da altri suoi colleghi contro la squadra bianconera “ “Giornalisti” tra molte virgolette senza argomenti seri con cui spiegare il primato bianconero (che dura da 6 anni) ora spiegano che chi gioca contro la Juventus non si impegna. Come se fosse anomalo che il più forte batta il più debole.” Il commento non è passato inosservato sui social e Maurizio Pistocchi non ha accettato le parole scritte dal collega.

Pistocchi accusa Mazzocchi. Dopo quel commento non poteva mancare la reazione dei diretti interessati specialmente di Maurizio Pistocchi che, nella maggior parte dei casi, si lascia andare a dichiarazioni pesanti contro la Juventus. Il noto giornalista di Premium non ha ben accolto la critica smossa dal collega della Rai e replica a sua volta con un altro tweet: “ Ci sono “colleghi” con più capelli che cervello che continuano a dare lezioni, ma dalla RAI le colleghe mi scrivono queste cose di lui.” Il commento è accompagnato da una foto con delle accuse pesanti dirette proprio a Mazzocchi per la sua ultima uscita sul proprio account twitter. Che tra i due personaggi non corresse buon sangue lo si poteva notare già da molto tempo quando, in risposta a parecchi commenti del giornalista di Premium, Mazzocchi lo criticava per i spesso ingiusti commenti contro la Juventus. La guerra è appena iniziata: ci sarà la risposta di Mazzocchi a questo nuovo affronto di Pistocchi?