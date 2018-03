Premier League, Kane, Salah o Aguero pronti a superare il record di Cristiano Ronaldo?

L’attuale stagione della Premier League è stata connotata da calciatori che stanno attraversando un notevole stato di forma. Si tratta di attaccanti che hanno trovato partita dopo partita una continuità impressionante sotto porta. Per esempio, l’attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane, è alle prese con la sua migliore stagione tra i professionisti. A questo punto dell’anno è già arrivato a quota 35 reti, spalmate in diverse competizioni. Contiamo 24 centri in campionato, 4 in Fa Cup e 7 in Champions League (ultima vittima la Juventus all’Allianz Stadium).

Un altro attaccante in grande spolvero è l’ex Roma Mohamed Salah, che con il Liverpool a trazione anteriore di Klopp sta facendo sfracelli. Ha aumentato esponenzialmente le statistiche rispetto alle sue precedenti avventure, soprattutto con i Giallorossi e alla Fiorentina. Segue il bomber degli Spurs con 32 gol, distribuiti fra campionato (24), Fa Cup (1) e Champions League (7).

Infine, Sergio Aguero, sempreverde cannoniere in forza al Manchester City si accoda a quota 30. Insieme alla sua squadra sta conducendo una stagione di altissimo livello, che lo ha portato a marcare per 21 volte in Premier, 2 in Fa Cup, 3 nella vittoriosa Coppa di Lega e 4 volte in Champions League.

Quest’oggi il portale inglese “Daily Mail” ha fatto notare che questi tre atleti potrebbero infrangere un record appartenente a Cristiano Ronaldo. Dobbiamo tornare alla stagione 2007-08, in cui il Manchester United di Alex Ferguson e dell’astro nascente portoghese si era portato a casa campionato e Champions, conseguendo il cosiddetto “Double“. Un grande apporto lo diede proprio Ronaldo, che, ad ora rimane l’unico giocatore in forza ad un club inglese a raggiungere quota 40 gol in una sola annata. In 49 partite riuscì ad imporsi come capocannoniere del campionato con 31 reti, e a mettere il proprio marchio nella rassegna continentale segnando 8 volte e facendone altri 3 in Fa Cup, arrivando complessivamente a quota 42.

Secondo il tabloid d’oltremanica, quindi, questi profili hanno serie possibilità di raggiungere Cristiano Ronaldo visti anche i tanti impegni rimasti. Per tutti e tre si profila una continuazione del cammino in Europa e nelle coppe nazionali.