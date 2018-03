Probabili Formazioni Europa League: Lazio con i titolarissimi per l’impresa, confermato Batshuayi per il Borussia

Dopo il turno di Champions League che ha visto sorridere Juventus e Roma, approdate entrambe ai quarti di finale della massima competizione europea, Giovedì sera andranno in scena, a partire dalle ore 17.00, gli ottavi di finale di ritorno validi per l’Europa League che ha per protagoniste due italiane: Lazio e Milan. Per quanto riguarda i biancocelesti, in virtù del 2-2 casalingo, a Kiev hanno l’obbligo di vincere per approdare al turno successivo. Il tecnico laziale, Simone Inzaghi, ha più volte affermato che la squadra tiene molto a questa competizione e lo ha ribadito anche in conferenza: “E’ un ottavo di finale, una partita a cui teniamo tanto. Sappiamo quanto abbiamo speso per arrivare fino a qui, quindi domani cercheremo di fare una grande gara. Stiamo vivendo una stagione positiva, vogliamo andare avanti in Europa. Puntiamo molto sulla competizione, ma vogliamo anche raggiungere la Champions League tramite il campionato“.

Per quanto riguarda il Milan invece, la situazione è più complessa sia per la qualità dell’avversario, sia per via del risultato maturato a San Siro (0-2 per i ragazzi di Wenger) difficilmente ribaltabile. Comunque i ragazzi di Gattuso sono in un ottimo periodo di forma e, così come dichiarato da Suso e Gattuso durante la conferenza stampa, credono nell’impresa di approdare ai quarti di finale di Europa League. Qualificazione quasi assicurata per l’Atletico di Simeone (3-0 all’andata), Marsiglia (3-1 all’andata) e Sporting (2-0 all’andata). Qualificazione in equilibrio tra Zenit e Lipsia mentre il Borussia Dortmund, per non salutare prematuramente l’Europa, dovrà ribaltare il risultato della settimana scorsa di 1-2 a Salisburgo.

Le probabili formazioni per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League sono le seguenti:

-GIOVEDI 15 MARZO ORE 17.00-

Probabili formazioni Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

Lokomotiv Mosca (4-2-3-1): Guilherme; Rybos, Corluka, Kverkvelia, Lysov; Kolomeytsev, Denisov; A. Miranchuk, Al. Miranchuk, Fernandes; Eder. Allenatore: Semin

Atletico Madrid (4-4-2): Wener; Filipe Luis, Godin, Gimenez,Vrsalijko; Vitolo, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone

-GIOVEDI 15 MARZO ORE 19.00-

Probabili formazioni Dinamo Kiev-Lazio

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shaparenko, Buyalsky; Moroziuk, Gonzalez, Tsygankov; Moraes. Allenatore: Khatskevich

Probabili Formazioni Atletico Bilbao-Marsiglia

Atletico Bilbao (4-2-3-1): Kepa; Lekue, Nunez, Inigo, Saborit; Benat, Iturraspe; Susaeta, Raul Garcia, Cordoba; Aduriz. Allenatore: Ziganda

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Abdennour, Amavi; Anguissa, Luiz Gustavo; Thauvin, Sanson, Ocampos; Germain. Allenatore: Garcia

Probabili formazioni Zenit-Lipsia

Zenit (4-3-3): Lodygin; Mevlja, Mammana, Criscito, Ivanovic; Erokhin, Kuzyaev, Kranevitter; Rigoni, Kokorin, Zabolotny. Allenatore: Mancini

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Demme, Kampl, Keita, Forsberg; Werner, Augustin. Allenatore: Hasenhüttl

Probabili formazioni Plzen-Sporting

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Kopic, Kolar, Zeman; Krmencik. Allenatore: Vrba

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Patricio; Pinto, Coates,Piccini, Coentrao; Carvalho, Battaglia; Martins, Fernandes, Acuna; Dost. Allenatore: Jorge Jesus

-GIOVEDI 15 MARZO H.21.05-

Probabili formazioni Arsenal-Milan

Arsenal (4-3-2-1): Cech; Chambers, Koscielny, Mustafi, Maitland-Niles; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Lacazette, Ozil. Allenatore: Wenger

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Kalinic. Allenatore: Gattuso

Probabili formazioni Salisburgo-Borussia Dortmund

Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Yabo, Schlager, Samassékou, Haidara; Hwang, Dabbur. Allenatore: Rose

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Toprak, Toljan; Castro, Dahoud; Reus, Gotze, Schurrle; Batshuayi. Allenatore: Stöger

Probabili formazioni Lione- CSKA Mosca

Lione (4-3-3): Lopes; Tete, Marcelo, Morel, Marcal; Ndombele, Tousart, Ferri; Traoré, Cornet. Allenatore: Génésio

CSKA Mosca (3-5-2): Akinfeev; Berezutski, Ignashevich, Vasin; Fernandes, Vitinho, Natcho, Dzagoev, Kuchaev; Musa, Wernbloom. Allenatore: Goncharenko