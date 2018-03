Probabili Formazioni Serie A: la Juve con Dybala e Higuain, Inter con Rafinha dal 1′

Dopo la sosta delle Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire e con essa, anche la corsa scudetto tra Juventus e Napoli. Nel trentesimo turno di campionato spicca proprio il big match alle 20.45 del Sabato tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan che, da quando ha Gattuso in panchina, sta volando a una media da Champions League. Per quanto riguarda il Napoli alle ore 18 invece, sarà ospite del Sassuolo di Iachini con l’obbiettivo di vincere e mettere pressione ai bianconeri per la partita serale. Oltre al Milan sono impegnati alla corsa Champions, Roma che nell’anticipo delle 12.30 affronterà in trasferta il Bologna, l’Inter che alle ore 15.00 sfiderà il Verona a San Siro e la Lazio che affronterà il Benevento all’Olimpico.

Ecco le probabili formazioni della 30esima giornata di Serie A:

BOLOGNA-ROMA

BOLOGNA (3-5-2): Da Costa; Helander, Gonzalez, De Maio; Torosidis, Pulgar, Poli, Dzemaili, Masina; Verdi; Palacio.

Squalificati: Mirante | Indisponibili: Krafth

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Perotti, Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Karsdorp, Pellegrini

ATALANTA-UDINESE

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Castagne; Ilicic; Petagna, Gomez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Caldara, Spinazzola

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Hallfredsson, Jankto, Adnan; De Paul, Perica.

Squalificati: Barak | Indisponibili: Behrami, Fofana

CAGLIARI-TORINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Pavoletti, Han.

Squalificati: Joao Pedro | Indisponibili: Cigarini

TORINO (4-3-3): Sirigu; Ansaldi, N’Koulou, Burdisso, Barreca; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Berenguer, Belotti.

Squalificati: Niang | Indisponibili: Molinaro, De Silvestri

FIORENTINA-CROTONE

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Maxi Olivera; Cristoforo, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.

Squalificati: Benassi, Biraghi | Indisponibili: Dragowski, Badelj

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Stoian.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Budimir, Rohden

GENOA-SPAL

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.

Squalificati: Rosi | Indisponibili: Veloso, Galabinov, Izzo

SPAL (3-5-2): Meret; Vicari, Cionek, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci.

Squalificati: Kurtic | Indisponibili: Borriello, Dramè, Mattiello

INTER-VERONA

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ranocchia

VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Valo, Verde; Matos, Petkovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Kean, Taccagni

LAZIO-BENEVENTO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Bastos; Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo, Basta; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: Wallace | Indisponibili: Lulic, Wallace, Lukaku, Radu

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Guilherme; Brignola, Djuricic; Coda.

Squalificati: Lucioni | Indisponibili: Iemmello, Sagna, Antei

SASSUOLO-NAPOLI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Sensi, Missiroli; Politano, Babacar, Berardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cassata

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ghoulam

CHIEVO-SAMPDORIA

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Inglese.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gamberini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Barreto, Quagliarella, Bereszynski

JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Asamoah, Benatia, Chiellini, De Sciglio; Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi, Alex Sandro

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Conti, Abate