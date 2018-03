Roma, Alisson obiettivo numero 1 del Real: scavalcati De Gea e Courtois

Tornano di moda le sirene spagnole per Alisson Becker. Che il portiere della Roma fosse già stato più volte accostato al Real Madrid non è una novità, sebbene in cima alla lista dei preferiti della dirigenza ci fossero David De Gea e Thibaut Courtois. Ma secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo Marca, nelle ultime ore si sarebbe verificata un’inversione di tendenza. Il giallorosso avrebbe infatti superato nelle gerarchie sia lo spagnolo del Manchester United che il belga del Chelsea.

Il brasiliano sarebbe, dunque, il prescelto per difendere la porta dei Blancos a partire dalla prossima stagione. A far pendere la bilancia in favore del giocatore giallorosso il prezzo decisamente più abbordabile rispetto agli altri: la cifra si attesterebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro, ben al di sotto dei 100 milioni oltre i quali la società madridista non sarebbe disposta ad andare per l’acquisto di un estremo difensore. Inoltre Alisson, in termini di ingaggio, peserebbe nettamente di meno sulle casse del club e sarebbe più semplice trattare con la società capitolina rispetto alle due inglesi. Il portiere della Roma, nella mente del presidente Florentino Perez, si configura come un colpo di alto livello, che garantirà performance per un lungo periodo vista la giovane età (25 anni). Intanto da Mundo Deportivo si apprende che l’attuale estremo difensore degli spagnoli, Keylor Navas non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Santiago Bernabeu, indipendentemente dall’acquisto che la società sarà in grado di mettere a segno.