Roma, Cengiz Under gioca e segna in Montenegro-Turchia (Video Gol)

La Roma tira un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi, dal ritiro della Turchia, era trapelata la notizia di un infortunio al ginocchio del giovane giallorosso Cengiz Under, che lo ha costretto a rimanere in panchina per tutta la partita amichevole di 4 giorni fa tra la Turchia e l’Irlanda, e a tornare a Roma nella giornata di domani. L’amichevole di oggi pomeriggio tra Turchia e Montenegro, tuttavia, ha dato più di un segnale al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. L’allenatore dei turchi Mircea Lucescu, grande estimatore di Under, ha schierato nell’undici di partenza il giocatore, lasciandolo in campo per quasi tutto il match.

L’amichevole tra Montenegro e Turchia è terminata sul risultato di 2-2. La squadra allenata da Lucescu, passa in vantaggio dopo 11 minuti grazie proprio al giovane della Roma che batte il portiere Montenegrino con un bel sinistro al volo su assist di Hasan Ali Kaldirim. I turchi raddoppiano al 23′ con il centrocampista del Trabzonspor Okay Yokuslu, mentre la rete del Montenegro viene realizzato poco prima della fine del primo tempo da Mirko Ivanic esterno d’attacco del Bate Borisov. La squadra Montenegrina firmerà la rete del pareggio al minuto 87 grazie a Stefan Mugosa.

L’attaccante giallorosso Cengiz Under rientrerà a Roma nella giornata di domani più carico che mai, e disponibile a dare una mano alla squadra capitolina in occasione della trasferta di sabato allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna di Roberto Donadoni. Dopo di che ci sarà la trasferta del Camp Nou per sfidare il Barcellona di Leo Messi, un’ occasione per continuare a stupire e perché no, far continuare a sognare i tifosi della Roma.

https://www.dailymotion.com/video/x6gxrwm