Roma-Barcellona avrà il pubblico delle grandi occasioni: la sfida dell’Olimpico, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha caratterizzato una vera e propria corsa al tagliando. In appena otto ore, gli spalti dello stadio capitolino sono stati occupati in ogni ordine di posto.

E pensare che per il match Roma-Barcellona mancano ancora poco meno di venti giorni: i tifosi giallorossi hanno risposto sin da subito presente, rendendo ancor più magica e colorata la passione nei confronti dei propri beniamini. Nonostante un piccolo problema tecnico sul sito web della società, che di fatto ha reso momentaneamente impossibile la vendita online dei tagliandi per il match di ritorno della competizione continentale, i tifosi della Roma non hanno fatto drammi, piuttosto hanno pazientato, attendendo la risoluzione del difetto alla procedura di cessione del ticket, procedendo speditamente nell’acquisto del “prezioso” biglietto.

Clicca qui per comprare online il tuo biglietto per la sfida di ritorno dei quarti di #UCL tra #ASRoma e @FCBarcelona ➡ https://t.co/B0aPgE4OeL pic.twitter.com/JfMBMXkIDP — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 marzo 2018

Roma-Barcellona da sold out: la passione dei tifosi giallorossi ha avuto la meglio

Il time out è scattato alle 18.20, allorquando le scorte di tagliandi disponibili per Roma-Barcellona sono incredibilmente terminate: per il match che segnerà definitivamente il cammino della squadra allenata da Eusebio Di Francesco vogliono essere tutti presenti.

L’inconveniente tecnico presente sulla procedura di cessione online dei biglietti non ha scoraggiato i tifosi giallorossi, i quali, pur di accaparrarsi il tagliando per la sfida Roma-Barcellona, si sono accodati sin dalle prime ore ai botteghini. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, dalle ore 9 di ieri mattina erano in fila all’incirca 200 persone. Il numero è destinato a crescere vertiginosamente, sommando inoltre a chi il biglietto l’aveva preventivamente acquistato mediante l’uso della tecnologia.

La passione dei tifosi giallorossi ha fruttato nelle casse della società la cifra record vicina ai 4 milioni di euro: un Olimpico strapieno in ogni ordine di posto non si vedeva da tempo. Le ultime due occasioni che hanno visto l’impianto capitolino sold out son ostate la gara di addio al calcio di Francesco Totti, del maggio dello scorso anno, e il match di Champions della stagione 2015/2016, allorquando la Roma ospitò il Real Madrid.

Con l’auspicio che in occasione di Roma-Barcellona i tifosi giallorossi possano festeggiare una storica qualificazione alle semifinali di Champions League, un importante premio per una piazza calda e piena di passione per i propri beniamini.