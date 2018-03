L’attaccante della Roma Edin Dzeko commenta il pareggio dei giallorossi a Bologna salvati proprio da un gol del bosniaco: servirà un’altra squadra per tentare l’impresa a Barcellona.

La Roma fermata a Bologna. Torna la Serie A con il primo anticipo della 30esima giornata di campionato tra Bologna e Roma: i rosso-blù riescono a fermare i giallorossi sul punteggio di 1 a 1 grazie alla rete prima di Pulgar e di Edin Dzeko che salva la Roma a 15 minuti dalla fine. La squadra di Di Francesco non riesce ad espugnare Bologna ma preoccupano le condizioni di Naingollan in vista del delicato match di Champions di mercoledì contro il Barcellona al Camp Nou. Al termine della partita Edin Dzeko commenta la partita cercando di consolare l’ambiente dopo questo deludente pareggio: “ Cosa non ha funzionato? È difficile da spiegare, nel primo tempo siamo stati troppo lenti con la palla, senza movimento, pur avendo qualche occasione importante. Loro hanno tirato una volta in porta e hanno fatto gol. Alla fine abbiamo fatto un gol importante, ci teniamo stretti questo punto anche se penso che ne abbiamo persi 2. Se abbiamo preparato male la partita? Non lo so, forse sì.” La testa dei giallorossi, però, è alla partita di Champions e tentare l’impresa per raggiungere i quarti.

Testa al Barcellona. Inevitabilmente l’attenzione non può non andare ai quarti di finale di Champions che vedrà sfidare la Roma il Barcellona di Leo Messi. Edin Dzeko vuole caricare l’ambiente e si prepara alla super sfida di mercoledì: ” Giochiamo una partita importantissima mercoledì, tutti ci abbiamo pensato un po’ ma anche così abbiamo avuto qualche occasione per far gol. Se al Camp Nou ci sarà una Roma con la faccia cattiva? Deve essere così, sennò è difficile” Dopo questo pareggio la Roma deve subito ripartire e provare a conquistare una vittoria a Barcellona che darebbe molta fiducia all’ambiente giallorosso.