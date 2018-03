Sono bastate due settimane per cambiare le sorti di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. In seguito alla sconfitta con il Milan in campionato e con lo Shakhtar Donetsk nella gara di andata degli ottavi di Champions League, il sostantivo esonero ha cominciato ad essere accostato al nome del tecnico abruzzese.

Nonostante la panchina traballante, Di Francesco si è rimboccato le maniche e, nell’arco di quindici giorni, tutta la nebbia che gravitava intorno al suo futuro grazie alle ottime prestazioni che la Roma ha avuto subito dopo quella negativa con il Milan. Importanti per la permanenza ai vertici della classifica di Serie A sono state la vittoria per 4-2 contro il Napoli al San Paolo e quella contro il Torino per 3-0 all’Olimpico, che hanno permesso alla compagine giallorossa di mantenere il terzo posto a 56 punti. L’apoteosi è arrivata poi ieri sera con il successo sullo Shakthar che ha permesso alla Roma di tornare ai quarti di Champions dopo dieci anni. Una prestazione quella di ieri sera che ha inorgoglito il tecnico il quale ha definito l’exploit dei suoi ”Una vittoria da uomini veri”

Nell’attesa del sorteggio dei quarti di finale, Eusebio Di Francesco potrà sicuramente dormire sonni tranquilli. Portare la Roma tra le prime otto d’Europa rappresenta più di un’ipoteca per il suo futuro.