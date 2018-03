Roma-Shakhtar Donetsk vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League, turno al quale si è già qualificata la scorsa settimana la Juventus.

Gli uomini di Di Francesco, per accedere alla fase successiva, dovrà giocoforza rimontare lo svantaggio iniziale maturato in terra ucraina, nella quale la rete iniziale di Under fu resa vana dai padroni di casa nel giro di una manciata di minuti. I giallorossi potranno sfruttare la rete siglata in trasferta per agguantare il risultato utile ai fini della qualificazione, ma occhio agli ospiti che certamente venderanno cara la pelle, forti soprattutto dell’esperienza pluriennale maturata in Champions.

Nelle competizioni europee, Roma-Shakhtar Donetsk si affrontano per la sesta volta: i giallorossi hanno vinto una sola volta, nella stagione 2006/07, in occasione della gara del girone D di Champions, che si disputò all’Olimpico e che terminò con il risultato di 4-0 in favore della troupe allenata dall’allora tecnico Luciano Spalletti. Da allora si sono succedute 4 sconfitte, l’ultima delle quali nella gara di andata dello scorso 21 febbraio.

A dirigere l’incontro Roma-Shakhtar Donetsk è il signor Undiano Mallenco: tre i precedenti con il fischietto spagnolo per la Roma, che nella circostanza hanno raccolto due vittorie ed un paraggio.

Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, rilancia Dzeko in attacco, assente nella sfida di venerdì contro il Torino. Il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-3-3, con Alisson inamovibile tra i pali, difesa a quattro composta da Manolas ed il rientrante Fazio, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. Linea mediana composta da De Rossi supportato da Strootman e Nainggolan esterni; in avanti a sostegno di Dzeko unica punta Perotti e Under. Schick inizialmente relegato in panchina.

Il tecnico degli ucraini, Paulo Fonseca, deve rinunciare a Malyshev infortunato e Srna squalificato. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali, difesa con Ordets e Rakitsky centrali, con Butko e Ismaily terzini. Fred e Stepanenko a centrocampo, davanti Marlos, Taison e Bernard proveranno ad innescare Ferreyra unica punta.

Ecco le probabili formazioni in campo di Roma-Shakhtar Donetsk:

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko, Under. A disposizione: Skorupski, Bruno Peres, Juan Jesus, Pellegrini, Gerson, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. Allenatore: Paulo Fonseca.