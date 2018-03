Roma-Shakhtar, Ferreyra si scusa con il raccattapalle e manda un messaggio ai giallorossi

All’indomani della sfida tra la Roma e lo Shakhtar Donetsk, l’attaccante argentino Facundo Ferreyra, smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, si è voluto scusare per il folle gesto di ieri sera. “Chucky” Ferreyra, come è soprannominato in patria, sul proprio profilo Instagram ha scritto un post porgendo le sue scuse al giovane raccattapalle Matteo Cancellieri, giovane promessa della Roma. Il gesto del giocatore, dovuto dal nervosismo per il risultato e dalla lentezza dei raccattapalle nel recuperare i palloni, lo ha portato a spintonare il ragazzo recuperando da solo il pallone, dando il via alla mini rissa che ha coinvolto le due squadre.

Queste le parole dell’attaccante dello Shakhtar:”Voglio congratularmi con la Roma per aver meritato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Allo stesso tempo vorrei chiedere scusa al raccattapalle per la mia reazione durante la partita di ieri sera. Ho avuto modo di scusarmi di persona dopo la gara ma vorrei chiedere ulteriormente scusa a “tutti i giallorossi” e augurare loro il meglio in questa Champions League”.

Il sedicenne raccattapalle Matteo Cancellieri, giovane promessa del settore giovanile della Roma e pupillo di Bruno Conti, subito dopo il fischio finale ha tranquillizzato tutti, anche lui sul profilo Instagram, sulle sue condizioni. Queste le parole del ragazzo:”Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati. Tutto bene per fortuna, è stato solo un gesto di rabbia incontrollata da parte del giocatore . È un essere umano anche lui”. Insomma, il giovane Cancellieri ha dimostrato sicuramente di avere più stile di Facundo Ferreyra.