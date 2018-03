Sabatini, ultimi mesi in nerazzurro? Acque agitate in casa Suning. Zhang e soci stanno per dare il benservito a Fabio Capello, allenatore dello Jiangsu. Il tecnico di Pieris però potrebbe non essere l’unico italiano a veder finire il proprio rapporto con i cinesi. Il contratto di Walter Sabatini potrebbe non essere rinnovato, questa l’indiscrezione di Premium Sport. Il contratto del dirigente nerazzurro è in scadenza a dicembre, ma Suning ha reputato troppi i 2 milioni di euro percepiti da Sabatini e dunque starebbe pensando all’addio nella prossima stagione. Possibile ribaltone dunque in seno all’Inter, nonostante Sabatini stia lavorando alacremente. L’ex dirigente di Lazio, Palermo e Roma è stato uno dei fautori dell’arrivo di Luciano Spalletti all’Inter. I due erano già stati insieme alla Roma e si erano ritrovati in nerazzurro. Un possibile addio di Sabatini rafforzerebbe la posizione di Piero Ausilio, che invece gode della fiducia incondizionata di Suning.

Sabatini è coordinatore dell’area tecnica di Suning Sport Area, carica a lui affidata lo scorso 10 maggio. Zhang non sarebbe molto soddisfatto dell’operato del proprio dirigente. I cinesi hanno speso tanto, sia per l’Inter che per lo Jiangsu. I nerazzurri sono in piena lotta per un posto in Champions League, ma le operazioni di mercato non hanno portato quello che ci si aspettava in termini tecnici ed economici. Male, molto male sul versante Jiangsu. La squadra ha colto una stiracchiata salvezza nel campionato scorso ed è partito male in questo. Capello e il suo staff hanno comportato un grosso esborso di denaro, mal ripagato dai risultati sul campo. Aria di grandi cambiamenti quindi in casa Suning. Tutti sono sotto esame, soprattutto Walter Sabatini.

Sabatini, l’uomo delle plusvalenze che ora fa spendere troppo

A Roma, sponda giallorossa, ha fatto i miracoli. Benatia, Marquinos, Osvaldo, Lamela, Pjanic, tutta gente comprata a poco e rivenduta a tanto, tantissimo. Sabatini, dal 2011 al 2016, è stato il deus ex machina della Roma. Comprare, valorizzare, rivendere, cercando di restare competitivi. Un ciclo di azioni non facile da rispettare, ma il buon Walter spesso ci è riuscito. Romagnoli al Milan per 25 milioni di euro è stato un suo affare. Ora il difensore di Anzio vale molto di più, ma all’epoca fu un grosso colpo per un giocatore che aveva una sola stagione di serie A sulle spalle.

All‘Inter invece non gli stanno riuscendo le stesse magie. Forse perché la presenza di Piero Ausilio ne condiziona l’operato. Alla Roma comandava lui. Sabatini aveva puntato su Garcia, poi su Spalletti. Da dirigente giallorosso si accollava onori ed oneri. In nerazzurro ha una figura più di raccordo, forse non proprio il suo mestiere. Sabatini ha portato alla ribalta gente come Javier Pastore, che ha fatto le fortune economiche del Palermo di Zamparini. A fine anno il contratto in essere scade con Suning. Mesi in cui Sabatini dovrà capire se la sua attuale posizione soddisfa le sue ambizioni. Intanto c’è una Champions League da conquistare. Questo può essere il catalizzatore del futuro nerazzurro. Per tutti quelli che orbitano nella galassia Suning. Tecnici, giocatori e anche dirigenti.