Sampaoli snobba Dybala ed Icardi, i media italiani dispiaciuti

E’ periodo d’amichevoli pre Mondiali in Russia, e stasera, oltre ad Inghilterra-Italia, nel regale stadio di Wembley (tutto esaurito, non come in Italia), c’è un Spagna-Argentina che è considerata come una finale anticipata. Ma sappiamo che l’Albiceleste, è da 32 anni, che non sale sulla vetta più alta del calcio internazionale, e probabilmente questa, sarà l’ultima occasione per Lionel Messi, la Pulce, per portare al trionfo la sua Nazionale, dopo il fallimento in Brasile. E probabilmente quel 10, pesa. Ogni riferimento è puramente casuale. Ma ciò che sta accadendo, è che i giornalisti, soprattutto italiani, stanno bombardando, il commissario tecnico Sampaoli, delle mancate convocazioni di Paulo Dybala e Mauro Icardi, talenti e trascinatori di Juventus ed Inter. Sampaoli ha più volte considerato i due calciatori, non adatti al gioco della nazionale sudamericana, ed ha espresso chiaramente che all’80% la rosa è fatta. Ma ciò che colpisce, è lo stupore, o il dispiacere dei media italiani, che sembrano più attratti dai due calciatori argentini, che all’Italia di Di Biagio, messa effettivamente un po’ da parte. Come se fosse uno scandalo. Se Sampaoli ha spiegato le sue motivazioni, bisogna in egual modo rassegnarsi. Intanto al Wanda Metropolitano di Madrid, ci sarà un’invasione argentina, con circa 10 supporters sudamericani. Questo è calcio.