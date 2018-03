Sampdoria-Inter, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 18/03

Alle 12:30 al Ferraris di Genova andrà in scena il match tra Sampdoria e Inter. Sarà una partita di rilievo per entrambe le squadre dal momento che, sia i blucerchiati che i nerazzurri vorranno cercare di continuare ad inseguire la qualificazione in Europa: i nerazzurri in Champions League, il Doria in Europa League. In 60 precedenti al Ferraris l’Inter si è imposta in 27 occasioni, al contrario della Samp che ha ottenuto i tre punti in 12 precedenti; 21 invece sono stati i pareggi tra le due formazioni. Nelle ultime tre sfide in campionato a Genova i nerazzurri non hanno mai vinto, ottenendo due sconfitte e un pareggio, siglando una sola rete e subendone tre.

Sampdoria-Inter sarà una partita tra due grandi bomber quali sono Icardi (ex del Doria) e Quagliarella: l’argentino, rientrato nel match disputato contro il Napoli, ha finora condotto una stagione esemplare con 18 gol e 1 assist -anche se l’ultima rete risale al match di gennaio contro la Fiorentina-; l’attaccante della Samp invece pare stia vivendo una seconda giovinezza come dimostrano i 17 gol siglati sinora e i 5 assist.

Dove vedere in diretta tv e live streaming Sampdoria-Inter

Sampdoria-Inter per chi non avrà la possibilità di recarsi al Ferraris, potrà essere seguita sia sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Super calcio (206) e Sky calcio 1 (251), sia sul digitale terrestre grazie a Mediaset Premium sul canale Premium Sport (380). Il match potrà essere visto anche in streaming fruendo dei servizi Sky Go e Premium Play.