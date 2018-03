Saugella Team Monza – Unet e-Work Busto Arsizio 1-3

Erano chiamate a dare il tutto per tutto per vincere ed allungare la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto le ragazze di coach Mencarelli nella gara 2 contro la Saugella Monza di coach Pedullà ed hanno risposto con un sonoro si. In una gara che le ha viste protagoniste assolute, se si esclude lo scivolone del secondo set, le farfalle sono state impeccabile sia in difesa, sia a muro, sia in attacco sia in contrattacco con Bartsch protagonista indiscussa del pareggio dei conti con Ortolani e compagne che cariche della pressione inevitabile che la gara ha messo sono state costrette ad una lunga serie di errori che hanno costretto a cedere per 1 – 3 davanti al pubblico amico. Il primo parziale vede Busto avanti dapprima 3-8 ( tempo Pedullà) poi 6-16 con ottime giocate a muro ed in contrattacco da parte di Diouf e Gennari (tempo Pedullà). Al rientro Busto allunga ulteriormente e chiude 10-25. Secondo parziale speculare del primo vede subito avanti Monza che vuole rientrare in partita mettendo pressione al servizio ed in attacco soprattutto con Begic ed Havelkova che vedono Busto in difficoltà in ricezione ed a muro. Dopo il primo break 2-0 pareggia Diouf 2-2 ed allunga Bartsch 4-5 sorpassano Begic ed Havelkova 7-5 pareggia Gennari 7-7 e Monza decide di rientrare in partita portandosi sul 11-8 e poi sul 16-11 quando Mencarelli cambia la diagonale facendo entrare Piani e Dall’Igna che però non da risultato contro le giocate di Devetag a muro per il 19-14 e 20-14 preludio del 25-17 finale.Terzo parziale tutto in salita per la Saugella Monza che costretta ad una lunga serie di errori nulla può contro Diouf e compagne che si portano con una diagonale stretta di Diouf fanno prima 5-11 e tempo Pedullà. Al rientro Monza cala ulteriormente sia al servizio sia in attacco e cede sotto i colpi di Bartsch e Gennari per 15-25. Nel quarto parziale parte ancora bene Busto che da subito l’impressione di essere unica squadra in campo. Sul 6-10 Pedullà ricorre al time out motivazionale nel tentativo di far rientrare in gioco le proprie ragazze che pian piano si spengono sino al 18-25 finale consegnando set e partita alle ragazze di coach Mencarelli.

Tabellino

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (10-25, 25-17, 15-25, 18-25)

Saugella Team Monza: Ortolani 6, Orthman 1, Arcangeli (L), Balboni, Devetag 7, Candi 6, Begic 16, Bonvicini ne, Hancock 1, Havelkova 10, Loda, Restelli ne. All. Pedullà, 2° All. Parazzoli. Battute vincenti 1,errate 11. Muri 10.

Unet e-Work Busto Arsizio: Piani 1, Stufi 10, Spirito (L), Gennari 10, Dall’Igna, Orro 1, Wilhite ne, Diouf 10, Bartsch 20, Berti 7, Negretti, Botezat, Chausheva ne. All. Mencarelli, 2° All. Musso. Battute vincenti 3, errate 5. Muri 11.

MVP: Bartsch.

Arbitri : Zavater – Braico.