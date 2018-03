La Lega Calcio ha reso nota la data in cui sarà possibile recuperare il derby della Madonnina rinviato il 4 marzo a causa della tragica scomparsa di Davide Astore. Ad agevolare la scelta della Lega è stata senza dubbio la sfortunata elimazione del Milan dall’Europa League per mano dell’Arsenal. Infatti nel caso in cui la squadra di Gattuso avesse contiuato il suo cammino europeo, sarebbe stato davvero difficile trovate una data utile per il recupero. Dunque è stato deciso che così come gli altri match della 27.a giornata di Serie A rinviati, anche Milan-Inter dovrà essere recuperata il 4 aprile alle ore 18:30.

L’orario del match è giustificato dal fatto che la Fifa ha severamente vietato la possibilità di disputare le partite dei campionati nazionali durante lo stesso orario dei match di Champions League. La Lega Calcio quindi nel decidere la data di recupero di Milan-Inter si è attenuta al regolamento il quale dispone di recuperare le partite rinviate entro 15 giorni dalla data del rinvio o comunque nella prima data disponibile, salvo un reciproco accordo tra le società interessate circa la possibilità di prevedere una data ulteriore. Tale intesa evidentemente è mancata come si evince anche dalle dichiarazioni dei due tecnici in merito. Spalletti infatti ai microfoni di Premium Sport ha dichiarato: “Ci sono delle regole che dicono quando si giocano le partite recuperate, ci lavorano i nostri direttori. 3 o 4? Se la regola dice così, la data è quella”. Al contrario Gattuso è sembrato meno rigido sulla questione affermando: “Quando si giocherà? Bisogna chiederlo a Fassone e ai dirigenti dell’Inter. Io non posso decidere se il 3, il 4 aprile o i primi di maggio”.

La Lega Calcio ha diramato anche le variazioni di orari inerenti a tre sfide della 32.a giornata di Serie A: Milan-Napoli; Juventus-Sampdoria; Lazio-Roma. Tutte e tre le partite saranno in programma domenica 15 aprile, ma in orari differenti: la sfida tra i rossoneri e i partenopei inizialmente prevista per le 20:45, si disputerà alle 15:00; il match dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e i doriani invece è stato posticipato alle 18:00; infine il derby della Capitale, Lazio-Roma, dopo cinque anni tornerà a disputarsi in campionato, dopo la prova superata a pieni voti lo scorso anni in Coppa Italia, alle 20:45.