Serie A, probabili formazioni della 29esima giornata: il Napoli ritrova Milik, nella Juve out Khedira

Archiviati gli ottavi di finale delle competizioni europee e i sorteggi di Nyon, la Serie A torna in campo per la ventinovesima giornata. Questo turno di campionato si preannuncia molto interessante in quanto potrebbe decretare il definitivo allungo della Juventus che, in caso di vittoria in casa della Spal e di un contemporaneo passo falso del Napoli contro il Genoa, potrebbe addirittura portarsi a +7 sugli uomini di Sarri, mettendo di fatto la parola fine alla corsa Scudetto. La giornata di campionato si apre alle ore 18 di Sabato con l’Udinese di mister Oddo che ospita il Sassuolo di Iachini e si conclude Domenica alle ore 20.45 con le partite Lazio-Bologna e Napoli-Genoa. Avvincente seguire anche la lotta per un piazzamento in Champions League che vede coinvolte Roma, Lazio, Inter e Milan. La Roma, forte della qualificazione ottenuta ai quarti della massima competizione europea, affronterà in trasferta il temibile Crotone di Walter Zenga che nel turno precedente ha schiantato la Sampdoria per 4-1. Turno complesso anche per l’Inter che, per alimentare il sogno champions, è costretta a vincere al Marassi dove quest’anno ha gia perso contro il Genoa per 2-0. Partite sulla carta più semplici per Milan (in casa contro il Chievo) e Lazio (in casa contro il Bologna). Ci sono molti dubbi di formazione che si risolveranno nell’ultimo allenamento previsto per Sabato.



Ecco le probabili formazioni della 29esima giornata di Serie A

UDINESE-SASSUOLO

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Jankto, Behrami, Fofana, Adnan; De Paul, Maxi Lopez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili:Angella, Lasagna

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Acerbi, Goldaniga, Lemos; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Adjapong; Babacar, Politano.

Squalificati: Berardi, Ragusa, Peluso | Indisponibili: Letschert

SPAL-JUVENTUS

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, F. Costa; Paloschi, Antenucci.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Borriello, Mattiello

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, G. Silvestre, Regini, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Squalificati: Linetty | Indisponibili: nessuno

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pinamonti, Emmers

BENEVENTO-CAGLIARI

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme.

Squalificati: Lucioni, Del Pinto | Indisponibili: Antei, Iemmello

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti.

Squalificati: Joao Pedro | Indisponibili: Cigarini, Lykogiannis

CROTONE-ROMA

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Festa, S. Simic, Tumminello, Budimir, Izco

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

Squalificati: De Rossi | Indisponibili: Karsdorp, Defrel

MILAN-CHIEVO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Kalinin, Suso, Calhanoglu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abate, Conti

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gamberini, Meggiorini

TORINO-FIORENTINA

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Ansaldi; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lyanco, Molinaro

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

VERONA-ATALANTA

VERONA (4-4-2): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Valoti, Verde; Petkovic, Matos.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cerci, Zaccagni, Kean

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Caldara, Toloi, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Petagna, Gomez.

Squalificati: Mancini | Indisponibili: nessuno

LAZIO-BOLOGNA

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Milinkovic-Savic, Caceres

BOLOGNA (3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Palacio, Verdi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Da Costa, Poli, Orsolini

NAPOLI-GENOA

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ghoulam, Chiriches

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Izzo, Veloso