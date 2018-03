Serie B, questa sera Ascoli-Bari daranno il via alla 33a giornata

Serie B 33esimo turno infrasettimanale, Ascoli-Bari. Il Bari di Fabio Grosso farà visita all’Ascoli di Serse Cosmi per una sorta di ritorno al passato. Il tecnico dei biancorossi, infatti, è stato un allievo di Cosmi ai tempi del Perugia di Gaucci. La società umbra fece compiere a Fabio Grosso un vero e proprio salto di qualità prelevandolo dal Chieti, squadra che nel 2001 militava in Serie C. Proprio dal Perugia allenato da Serse Cosmi, cominciò la sua carriera, prima di approdare al Palermo di Zamparini, passando per Milano sponda nerazzurra, Lione e infine la Juventus. Il tecnico Campione del Mondo deve tanto a Serse Cosmi, ma stasera saranno uno difronte all’altro per un match che può valere tantissimo per le sorti del campionato di entrambe le squadre.

Il Bari è la quarta forza del campionato a quota 50 punti in classifica, dietro a Palermo 52, Frosinone 55 e Empoli capolista a quota 60. I galletti sono reduci dalla bella vittoria di sabato scorso tra le mura amiche contro il Brescia di Boscaglia per 3-0. In quella partita, sono arrivati segnali importanti, soprattutto dagli attaccanti e dal ritorno al gol di Improta, Cissè e Nenè. Per quanto riguarda l’Ascoli, la situazione di classifica non è delle migliori. I bianconeri sono penultimi con soli 30 punti, ma la classifica cortissima apre qualsiasi scenario di salvezza rendendo tutto ancora possibile.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI – Fabio Grosso dovrà rinunciare a ben sei giocatori, Floro Flores, Oikonomou, Basha, Morleo, Diakitè e Brienza. Con il consueto 4-3-3 dovrebbe confermare lo stesso tridente che bene ha fatto nello scorso match del San Nicola contro il Brescia, ovvero, Nenè al centro, supportato da Improta e dal guineano Cissè. La linea difensiva sarà composta da Anderson, Marrone, Gyomber e Sabelli, mentre a centrocampo Petriccione e Tello agiranno ai lati del giovane scozzese Liam Henderson. Per quanto riguarda gli ascolani, Serse Cosmi dovrà fare a meno di parecchi assenti, infatti, oltre allo squalificato Mignanelli, dovrà fare a meno degli infortunati Cherubin, Bianchi e Rosseti. Ed ecco che con un 3-5-2 il tandem di attacco sarà formato dall’ex Monachello e Varela. Davanti al portiere Agazzi agiranno nella difesa a tre Padella, Mengoni e Gigliotti. A centrocampo ci saranno Buzzegoli, Addae e D’Urso, mentre sugli esterni Mogos e Pinto.

CLASSIFICA DI SERIE B: Empoli – 60 Frosinone – 55 Palermo – 54* Cittadella – 50 Bari – 50* Venezia – 49* Parma – 47* Perugia – 47* Carpi – 44* Spezia – 42 Cremonese – 41 Salernitana – 41 Foggia – 40* Pescara – 37 Avellino – 36* Entella – 35* Novara – 35 Brescia – 34* Cesena – 34 Pro Vercelli – 30* Ascoli – 30 Ternana – 27. *1 partita in meno

LA 33esima GIORNATA DI SERIE B

Ascoli-Bari, Entella – Palermo, Avellino – Parma, Empoli – Salernitana, Foggia – Pro Vercelli, Carpi – Ternana, Frosinone – Venezia, Cittadella – Spezia, Brescia – Pescara, Novara – Cesena, Perugia – Cremonese