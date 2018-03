Serie C, Lecce-Matera: presentazione big match 29.a giornata Serie C

Serie C. Il Matera lancia la sfida al Lecce capolista nell’incontro in programma domenica 11 marzo alle ore 18.30, gara trasmessa in diretta sul canale 60 del digitale terrestre (Sportitalia). Previsto il ritorno in panchina del tecnico materano Gaetano Auteri dopo il lungo stop forzato. Squalificato, invece, Buschiazzo (1 turno). I materani incontrano la capolista Lecce dopo una striscia positiva di tre vittorie consecutive. Incontro che si profila ricco di emozioni: i precedenti, allo stadio di Via del Mare di Lecce, di certo non hanno annoiato gli spettatori.

Tanti i temi caldi: i materani, che nonostante le vicissitudini economiche societarie, sono in corsa per i primissimi posti di accesso ai play off; i giallorossi, invece, tentano l’allungo sull’inseguitrice Catania impegnata in concomitanza di orario sul campo della Sicula Leonzio. Attesa la prestazione del tanto conteso esterno sinistro Nicola Strambelli che ha infervorato le due tifoserie nel mercato riparatore di gennaio. Il tecnico materano è deciso a schierarlo sin dai primi minuti della gara contando sulla sua forza ed inventiva, lasciandogli il suo naturale spazio tra l’esterno destro Tiscione ed il perno centrale Duganzic che sembrano aver trovato il giusto equilibrio in fase offensiva.

Probabili formazioni Lecce-Matera

LECCE (4-3-1-2): Perucchini, Di Matteo, Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Torromino, Lepore, Marino, Caturano, Armellino, Saraniti. All. Liverani.

MATERA (4-2-1-3): Golubovic, Sernicola, De Franco, Scognamillo, Angelo, Urso, Strambelli, Casoli, Di Livio, Duganzic, Tiscione. All. Auteri.