Sorteggio Europa League in diretta TV e live streaming, come seguirlo oggi 16 marzo

Sorteggio Europa League, a Nyon è prevista oggi 16 marzo un’altra tappa che porterà alla finale di Lione del 16 maggio. Le magnifiche otto che sono riuscite ad arrivare fino a questo punto rappresentano ben otto Paesi diversi. Abbiamo la Lazio, l’Atletico Madrid, il Lipsia, il CSKA Mosca, lo Sporting Lisbona, l’Arsenal, il Marsiglia e il Salisburgo. Tutta l’Europa è rappresentata per quelli che saranno dei quarti di finale davvero interessanti. Le date previste per la prossima fase sono il 5 aprile per quanto riguarda l’andata dei quarti di finale e il 12, la settimana dopo, per il ritorno. Sarà un sorteggio totalmente libero, senza alcuna restrizione.

Sorteggio Europa League, i favoriti per la vittoria e le insidie per la Lazio

Delle otto squadre rimaste a contendersi la Coppa, sono due le maggiori favorite per la vittoria finale. L’Atletico Madrid di Simeone e l’Arsenal di Wenger. Gli spagnoli, dopo diversi anni da protagonisti in Champions League, si son trovati in Europa League e non hanno alcuna intenzione di sfigurare. I Colchoneros si sono sbarazzati senza problemi del Lokomotiv Mosca con un totale nelle due gare di otto reti a una; gli inglesi hanno eliminato il Milan dimostrando di essere una mina vagante con giocatori di spessore che possono fare la differenza.

La Lazio dovrà fare attenzione soprattutto a queste due formazioni ma può vantare una solidità ritrovata e un gioco all’altezza delle big europee mostrato anche nella doppia sfida contro la Dinamo Kiev. Le insidie dell’urna di Nyon possono chiamarsi anche Marsiglia e Lipsia mentre il CSKA Mosca, lo Sporting Lisbona e il Salisburgo sembrano sulla carta le più abbordabili per gli uomini di Simone Inzaghi.

Sorteggio Europa League in diretta TV e live streaming, come seguirlo

Il Sorteggio Europa League inizierà oggi 16 marzo alle ore 13 a Nyon. L’urna dirà quali saranno gli accoppiamenti per la prossima fase della Coppa.

L’evento sarà trasmesso in diretta TV su Sky ed Eurosport, ma sarà possibile vedere l’estrazione anche in live streaming gratis su Sky Go e su Eurosport Player. Inoltre, anche Premium Play, il servizio online di Mediaset Premium trasmetterà per gli abbonati il Sorteggio Europa League di oggi 16 marzo.