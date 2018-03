Teramo-Albinoleffe 0-0 : Celeste un brodino che non fa male

Finisce 0-0 fra Teramo e Albinoleffe. Un pareggio che sa di brodino per la Celeste che mantiene il vantaggio sul Teramo e non viene ancora coinvolto nella lotta per evitare i play-out. L’Albinoleffe è sceso a Teramo con un atteggiamento prudente, anche per via dell’assenza delle punte Kouko e Ravasio, con il solo Montella in avanti a cercare di fare male. Il Teramo pur bisognoso i punti ha fatto la partita nella prima parte della ripresa colpendo una traversa con Ventola ma pure se ne è guardato bene di scoprirsi per attaccare. L’Albinoleffe ha giocato una partita accorta e attenta ma senza far male in attacco, unica occasione al 90′, e il problema del gol si acuisce in casa orobica. A secco da 4 giornate sarà utile per la Celeste tornare a vincere nel turno infrasettimanale contro la Fermana. Anche quello uno snodo decisivo per evitare i play-out. Perchè la classifica è cortissima e basta un altro passo falso e si fnisce nelle forche caudine dei play-out. La Celeste ormai deve pensare solo alla salvezza e lasciare ad altri il sogno play-off e lo 0-0 odierno è n passo importante ma non decisivo. Servirà ritrovare la via del gol perduta per salvarsi senza patemi d’animo.