Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 3-0

Nella gara decisiva per l’accesso alla semifinale scudetto le ragazze di coach Mencarelli fanno proprio il risultato superando la Saugella Team Monza per 3-0 davanti al pubblico amico che per tutta la gara le ha spinte verso il successo che apre le porte alle semifinali che mancavano per le farfalle dalla stagione 2013-2014. Meritatissimo il successo per Stufi e compagne che sin dall’inizio hanno messo pressione alle ragazze di Pedullà costringendole ad una serie di errori in tutti i fondamentali, ma soprattutto a far perdere ogni riferimento capace di portarle fuori dal pantano creatosi nel Palayamamay che le aveva viste vittoriose in gara 1. Il primo set si gioca punto a punto con Orro e compagne costrette ad inseguire sino al 16-16 quando prima Diouf e poi Berti fanno 18-16 primo break per le farfalle e tempo Monza preludio della fuga di Bartsch e Diouf verso il 25-18 ad opera di Gennari. Secondo set fotocopia del primo sino al muro di Bartsch 8-8 e sorpasso con Diouf 11-8, quando le farfalle spingono sull’acceleratore e volano verso il 25-19 con Bartsch. Il terzo set inizia senza Diouf costretta a lasciare per risentimento muscolare sul 21-16 del set precedente con Piani sul taraflex . Infatti è subito 5-0 e Pedullà costretto a fermare nel tentativo di motivare le sue ragazze ed interrompere il ritmo che le farfalle stavano imprimendo alla gara. Tentativo che non da il risultato sperato visto che Orro e compagne si portano prima sul 18-9 poi sul 22-12 e chiudono con capitan Stufi, MVP della serata, 25-17.

Unet E-Work Busto Arsizio:Piani 4, Stufi 10, Spirito (L), Gennari 12, Dall’Igna ne, Orro 2, Wilhite, Diouf 14, Bartsch 11, Berti 7, Negretti, Botezat ne, Chausheva ne. All. Mencarelli. 2° All. Musso.

Saugella Team Monza: Ortolani 14, Hortmann, Arcangeli (L), Balboni, Dixon 4, Devetag 3, Candi 3, Begic 11, Bonvicini, Hancock 1, Havelkova 5, Loda ne, Rastelli ne. All. Pedullà, 2° All. Parazzoli.

Unet e-Work Busto Arsizio: battute vincenti 2, errate 7, muri 6.

Saugella Team Monza: battute vincenti 4, errate 9, muri 5.

Arbitri: Sobrero – Frapiccini.