Viareggio Cup 2018, chi andrà in finale? Sono rimaste in quattro per il titolo finale. Si scelgono oggi le finaliste della 70esima edizione della Coppa Carnevale. Si è cominciato alle 15 con Juventus-Fiorentina. I bianconeri hanno eliminato il Rijeka nei quarti di finale, mentre i viola hanno avuto la meglio sull’Empoli. Un confronto che si presenta molto equilibrato tra due squadra che hanno un’antica rivalità. I bianconeri di Dal Canto si affideranno al bomber Kulenovic, mentre i viola hanno in Gori il loro cannoniere principe. 6 gol in 5 partite e un rendimento impronosticabile alla vigilia. Sandro Kulenovic si sta rivelando finora un autentico mattatore per la Juventus Primavera. Sono solo 3 i gol segnati da Gabriele Gori in questo Viareggio, ma in tre partite (ha saltato le prime due gare perchè era convocato nell’Italia Under 19) e tutti decisivi per chiudere o riaprire le gare con Pontedera, Sassuolo ed Empoli.

Viareggio Cup 2018, trionfo viola. La prima semifinale della Coppa Carnevale è stata una sinfonia gigliata. Ha vinto la Fiorentina per 4-1. Juventus che viene tramortita in avvio. I viola sono già avanti di due reti dopo 14 minuti con le reti di Lakti e Diakhatè. In apertura di ripresa i bianconeri accorciano le distanze con Montaperto. Neanche due minuti e Gori ristabilisce subito le distanze. La Fiorentina controlla senza troppi problemi fino alla fine. I viola arrotondano il punteggio con la doppietta personale di Diakhatè. Severa punizione per la Juventus, i bianconeri devono ancora rinviare l’appuntamento con il decimo trofeo della loro storia alla Coppa Carnevale.

Viareggio Cup 2018, l’altra semifinale è Inter-Parma

Viareggio Cup 2018, scontro tra nerazzurri e gialloblu. Si è giocato al centro sportivo Federghini di La Spezia la seconda semifinale della 70esima edizione della Coppa Carnevale. Inter-Parma si sono sfidate dalle 17. L’Inter aveva eliminato la Pro Vercelli nei quarti di finale per 2-1, mentre il Parma aveva avuto la meglio sul Venezia ai calci di rigore. Sono 7 i trionfi nerazzurri alla Coppa Carnevale, l’ultimo nel 2015. Il Parma insegue il suo primo successo nel torneo giovanile più importante del mondo.

E’ l’Inter la seconda finalista della 70esima edizione della Coppa Carnevale. I nerazzurri hanno battuto per 2-0 il Parma e sfideranno la Fiorentina per il successo finale. I ragazzi di mister Vecchi hanno sbloccato il punteggio sul finire del primo tempo con Rover. A 20 minuti dalla fine è arrivato il raddoppio con un colpo di testa di Nolan, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Parma era già stato battuto dell’Inter nel girone eliminatorio della Viareggio Cup 2018. I nerazzurri tornano quindi a distanza di tre anni nella finale della Coppa Carnevale. Inter-Fiorentina si giocherà mercoledì 28 marzo allo Stadio Dei Pini di Viareggio.