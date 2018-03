Viareggio Cup 2018, oggi i quarti di finale. Sono rimaste in otto le pretendenti per l’edizione di quest’anno della Coppa Carnevale. Si disputano oggi gli incontri dei quarti di finale. Uno degli scontri più interessanti è quello tra Inter e Genoa. I nerazzurri hanno eliminato a fatica la Pro Vercelli negli ottavi, passando solo ai calci di rigore. I rossoblu, fino ad ora, sono stati un vero rullo compressore. I grifoni hanno, con 15 gol segnati, il miglior attacco dell’intero torneo. Il match verrà giocato alle ore 15. Allo stesso orario si gioca anche Rijeka-Juventus. Le due squadre si sono già affrontate nel girone eliminatorio. Il match è terminato sul punteggio di 2-2, con rimonta bianconera nel finale di partita. I croati hanno fatto già uno scalpo eccellente negli ottavi, il Torino. La Juventus quindi deve stare molto attenta ad una squadra dotata di ottimi talenti, soprattutto in attacco.

Viareggio Cup 2018, c’è Venezia-Parma. Sempre alle 15 si gioca lo scontro tra lagunari e ducali. Il Venezia non ha avuto problemi negli ottavi ad eliminare i lettoni dell’FK Rigas negli ottavi con un secco 3-0. Il Parma invece ha regalato una grande sorpresa, eliminando il Milan. I gialloblu hanno vinto ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei 90 minuti. Chi la spunta tra Venezia e Parma affronta la vincente di Inter-Genoa in semifinale. Si ricorda che alla Coppa Carnevale i tempi supplementari si giocano solo nella finale per il primo posto.

Viareggio Cup 2018, l’ultimo quarto è Fiorentina-Sassuolo

Viareggio Cup 2018, scontro viola-neroverde. Alle 17 si disputa l’ultimo quarto di finale di giornata. I detentori del Sassuolo sfidano la Fiorentina. I viola hanno dato vita ad un ottavo di finale dalle mille emozioni, battendo per 3-2 l’Empoli. Partita durante il quale c’è stato lo spiacevole episodio che ha visto protagonista un giovane calciatore azzurro, colpito da un sasso dalle tribune. Più solido il Sassuolo, che ha sconfitto per 1-0 il Cagliari negli ottavi.

I neroverdi vanno a caccia di un clamoroso bis alla Viareggio Cup 2018. Una squadra forte e solida che non è imbattuta da due anni alla Coppa Carnevale. Nella scorsa edizione il Sassuolo ha vinto il torneo andando avanti sempre ai rigori, finale compresa. Sette squadre italiane con l’intruso Rijeka, questo il quadro completo delle pretendenti all’edizione di quest’anno della Coppa Carnevale. Le semifinali poi si giocheranno il 26 marzo, poi le finali il 28. La copertura televisiva dell’evento è affidata ai canali RaiSport. Alle 15 ci sarà la diretta televisiva per Inter-Genoa, alle 17 quella di Fiorentina-Sassuolo.