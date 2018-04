“A che servono i punti al Benevento” la frase di Marchegiani, scatena un putiferio

La Juventus da anni è la padrona del calcio italiano. Nonostante l’Inter, il Milan, la Roma, la Lazio ed il Napoli, possano tentare di ostacolare il potere calcistico e non solo bianconero, si prevede che la serie A, sia per altri anni solo della Vecchia Signora. Ogni mese d’agosto, quello che precede gli inizi del campionato, si fanno le solite previsioni di chi sarà la squadra che potrebbe contrastare, oppure essere la sorpresa per un campionato diverso, più equilibrato. Ma sui social, soprattutto, i tifosi delle altre squadre, sembrano abbattuti, o senza speranze. Oltre alla forza tecnica sul campo della Juventus, c’è qualcosa di più. Fattori economici, entrate, che sono la differenza. Come in Europa. Dove le squadre italiane, non possono competere con le spagnole, inglesi e tedesche, che hanno una forza economica, che i club italiani si sognano. E non solo. Ieri, durante la telecronaca di Sky per Benevento-Juventus, tenuta da Compagnoni e Marchegiani, l’ex portiere di Torino e Lazio, se n’è uscito con una frase non proprio sportiva ed imparziale dicendo “a che servono questi punti al Benevento?” Apriti cielo. Facebook e twitter impazziti, abbonati, che hanno criticato l’opinione di Marchegiani, come se le squadre dovessero far passare la Juventus. Non è stato il massimo della sportività.