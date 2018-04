Albinoleffe-Feralpi Salò 3-1 : La Celeste si ritrova e torna a sorridere

Dopo la brutta prestazione di Fani, la Celeste rivede la luce. Contro la Feralpi Salo che stava sopra in classifica a 45 punti la squadra di Alvini ritrova se stessa, i gol, e quel cinismi che le era mancato nelle ultime domeniche. Ferma la prestazione senza sussulti veri della Feralpi la Celeste ha giocato un primo tempo da manuale. Partita a grande intensità la squadra di Alvini è andata subito vicino al gol con Colombi, passando in vantaggio al 16′ con un colpo di testa di Gusu. La Feralpi vaccilla e solo al 24 ha una reazione con un tiro i Dettori parato da Coser. Ma un minuto dopo Celeste ancora in gol con Colombi, annullato per off side. L’Albinoleffe insiste e al 24′ raddoppia con un colpo di testa ancora del difensore Gusu. Un potente tiro di Marchi al 37′ fa pensare che la Feralpi ci sia ancora, ma al 45′ è Colonbi a chiudere i conti con un gran tiro da 20 metri. 3-0 dopo 45′ e Feralpi non pervenuta. Nella ripresa l’Albinoleffe ha gestito il 3-0 e una reazione caratteriale la Feralpi l’ha avuta solo negli ultimi 10 minuti quando prima Raffaello si è reso pericoloso, e poi al 41 il bomber Guerra ha segnato la rete della bandiera, rendendo meno amara una serataccia. Con questa vittoria la Celeste di fatto puo dirsi salva.