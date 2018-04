Alvino, attacco al Sassuolo. Non è la prima volta che Carlo Alvino la fa fuori dal vaso. Il giornalista-tifoso del Napoli, alla fine del match con il Sassuolo, attacca pesantemente i neroverdi. “Gli schiavi hanno obbedito al padrone, il Sassuolo ha fatto quello che voleva la Juventus avendo un comportamento antisportivo per tutta la partita”. Questo il succo del discorso che Alvino ha fatto dal Mapei Stadium. Evidentemente deluso dal pareggio degli uomini di Sarri il giornalista-tifoso, già fatto fuori da Sky, ha esternato con rabbia il suo pensiero. Molto poco condivisibile a dir la verità, perché il Sassuolo ha fatto la sua onesta partita. Gli uomini di Iachini hanno bisogno estremo di punti salvezza e quindi chiaramente hanno lottato con tutti i loro mezzi per conquistare punti contro il Napoli.

Alvino, altro clamoroso scivolone

La delusione di Alvino sarà stata anche acuita dal fatto che il gol del Sassuolo è stato segnato da Politano. L’esterno offensivo che è stato a lungo corteggiato proprio dal Napoli nel mercato invernale. Il numero 16 neroverde ha giocato un grandissimo match, sfiorando anche il gol della vittoria nel finale. Parole, quelle di Alvino, che scateneranno polemiche e renderanno ancora più avvelenata l’attesa di Juventus-Napoli del prossimo 22 aprile. Un atteggiamento vittimista che non fa bene a tutto l’ambiente azzurro, sopratutto ora che Hamsik e compagni sono a 4 punti dalla truppa di Allegri. Alvino, errare è umano ma perseverare può essere davvero diabolico.

