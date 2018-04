Anche Icardi sbaglia: il bomber dell’Inter fallisce due gol incredibili nel derby

La serata è stata da incubo, l’autocritica è spietata. “Grande prestazione di squadra… A volte la porta è stregata… ma si continua” è la didascalia della foto significativa che Mauro Icardi pubblica su Facebook subito dopo lo 0–0 nel derby col Milan: il capitano dell’Inter ha la faccia a terra e stenta a rialzarsi. Comprensibile dopo i due gol divorati a porta sguarnita, con Donnarumma ormai rassegnato, incredibile per un bomber spietato come lui che sconti, di solito, non ne fa. Invece stavolta il killer dell’area di rigore ha sparato a salve.

Che per Icardi non sia una giornata felice lo si intuisce già al 38’: passaggio filtrante di Candreva e Maurito fredda Donnarumma in uscita. L’Inter esulta, ma su San Siro plana il Var. Breve consulto e Di Bello gela i nerazzurri: gol annullato per un fuorigioco che dire millimetrico è poco. “Pazienza, mi rifarò” pensa Icardi. Ma per l’attaccante di Rosario il peggio deve ancora venire.

Secondo tempo, l’Inter avanza e crea. Minuto 57, ancora Candreva da destra per Icardi, solo nell’area piccola, il suo territorio di caccia: Donnarumma è superato, il gol sembra inevitabile, invece Maurito arriva all’appuntamento in maniera goffa e calcia incredibilmente fuori. L’urlo del gol resta strozzato in gola ai tifosi nerazzurri, che sono increduli. Ma non hanno visto ancora tutto. Siamo agli sgoccioli della gara, 92’, lo 0-0 sembra inevitabile, ma Cancelo non è d’accordo: sempre da destra offre un cioccolatino che Icardi, ancora una volta liberissimo davanti alla porta, non scarta. Il portiere del Milan è già pronto al peggio, ma Icardi, in scivolata, manda fuori. Pochi secondi e Di Bello fischia la fine.

La curva interista è incredula, come pure i tifosi sui social: due punti buttati nella corsa Champions, un derby gettato al vento che se vinto avrebbe dato una carica notevole alla squadra, come ha ammesso pure Spalletti. Il tecnico però coccola il capitano: “Sono cose che possono capitare, dispiace perché vincere poteva essere importante”. Così Maurito, per una volta, si riscopre umano. Criticare Mister 105 gol ovviamente sarebbe assurdo, soprattutto per uno che ha spesso tolto le castagne del fuoco all’Inter. Spalletti spera che il riscatto arrivi già a Torino contro i granata, nel lunch match di domenica e D’Ambrosio guarda oltre: “Sarà lui a portarci in Champions”. Icardi avrà già preso nota, anche se prendere sonno stasera non sarà facile.