April Summers senza veli per Icardi: la vittoria sul Verona fa contenti proprio tutti

Non solo gli sportivi dell’Inter possono godere della vittoria nerazzurra, ma anche tutti gli amanti della modella April Summers, bellissima e tifosissima dell’Inter che si spoglia per festeggiare la tripletta del capitano. La modella britannica ha posato per la celebre rivista Playboy senza veli e coperta, nelle parti intime, da una bandiera nerazzurra, velo che lascia molto spazio all’immaginazione davanti a delle forme sublimi e a una bellezza da mozzare il fiato come solo la modella inglese sa offrire. Si è infatti ormai abituati ad allegare al calcio figure di nudo femminile, ma questo non rende mai banale la scelta, specialmente se la foto è accattivante e la modella veramente bella e sensuale, come per l’appunto in questo caso, dove anche i non tifosi dell’Inter iniziano a sperare che la squadra di Icardi possa vincere e vincere sempre, perché non si sa mai, ma forse a ogni vittoria si potrà vedere qualcosa di più della bella April, che come una Venere sa essere l’immaginario collettivo della sensualità e delle forme perfette, quasi come se fosse non solo una dea dell’antico Olimpo ma anche una Barbie in carne e ossa, così perfetta da non sembrare neanche vera. Forza Inter dunque, e grazie a April Summers, che avrà reso felici anche i tifosi veronesi nonostante la sconfitta.