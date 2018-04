Aprilia, l’arbitro assegna un rigore inesistente: il numero 10 lo calcia fuori (VIDEO)

Come spesso accade, sono tempi duri per tutto il mondo arbitrale. Dopo Real Madrid-Juventus il mondo si è diviso sulla valutazione da rigore dell’intervento di Benatia su Lucas Vazquez, che ha dato vita al caso da moviola più eclatante degli ultimi anni e che ha delegittimato quella che poteva essere una vera e propria impresa dei bianconeri nel tempio del Santiago Bernabeu. Può però avvenire qualcosa di diametralmente opposto a quello che accade nei grandi stadi teatro del calcio professionistico in un rettangolo di gioco di provincia, dove i protagonisti sono i campioni del futuro, bambini col sogno di diventare i prossimi Buffon o Cristiano Ronaldo.

Tra le fila della Pelota Aprilia, squadra del campionato giovanissimi provinciali fascia B, il numero 10, Nicolò, è già diventato un campione di fair play. Durante la partita tra la sua squadra e la Connect Aprilia, l’arbitro assegna alle Pelota un calcio di rigore che ai più è sembrato pressochè inesistente. Sul dischetto si presenta Nicolò, che conscio dell’abbaglio del direttore di gara, decide di sbagliare appositamente il penalty, calciandolo ampiamente fuori. Il gesto del giovane numero 10, che ha soltanto 13 anni, ha suscitato l’applauso spontaneo dell’avversario e di tutto il pubblico accorso a vedere la partita. Chapeau Nicolò!