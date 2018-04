Atalanta-Inter è l’anticipo serale della trentaduesima giornata di Serie A: all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per entrambe le compagini punti importanti per la qualificazione nelle competizioni europee.

La squadra del tecnico Gian Piero Gasperini dovrà rifarsi dopo lo scialbo 1-1 di Ferrara di una settimana fa: contro la Spal i nerazzurri bergamaschi hanno rischiato persino di perdere se non ci fosse stata la rete su penalty di De Roon. L’Europa League è ad un passo ma guai a sbagliare, con le dirette concorrenti che potrebbero procedere spedite.

La compagine allenata da Luciano Spalletti deve riprendersi dalla sconfitta di domenica contro il Torino: la Champions si è leggermente allontanata, ma bisogna assolutamente recuperare per salvare una stagione che potrebbe nuovamente dire poco o nulla.

In Serie A, si contano 124 precedenti tra Atalanta-Inter: bilancio in netto favore dei nerazzurri di Milano, che vantano 69 successi contro le 25 affermazioni bergamasche, 30 invece i pareggi. Ultimo successo dell’Inter a Bergamo solamente nella stagione 2014/2015, nel 4-1 rifilato alla compagine allora allenata dal tecnico Stefano Colantuono. Nella gara d’andata, il match terminò con il risultato di 2-0 in favore della squadra di Luciano Spalletti, in virtù della doppietta siglata da Mauro Icardi.

A dirigere l’incontro Atalanta-Inter è stato designato il signor Daniele Doveri della sezione arbitrale di Roma 1: sono 14 i precedenti dei bergamaschi con il direttore di gara capitolino, si contano 8 successi, 3 pareggi ed altrettante sconfitte; bilancio negativo invece per i nerazzurri di Milano, che con Doveri arbitro hanno totalizzato 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Lo stesso Doveri ha già diretto un Atalanta-Inter, precisamente nella stagione 2016/17: terminò 2-1 in favore dei bergamaschi, con reti di Masiello e Pinilla, intervallate dalla rete del momentaneo pareggio di Eder.

Probabili formazioni Atalanta-Inter: le scelte operate dai tecnici

Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è costretto a rinunciare allo squalificato Petagna, mentre sono out per infortunio i vari Spinazzola, Palomino, Ilicic e Rizzo. Ritrova però Cornelius che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina: tra i titolari figura il giovanissimo Barrow, che dovrebbe giocare dal 1′ al fianco del Papu Gomez. Per il resto formazione tipo nel 3-4-1-2 di partenza, con Berisha tra i pali, difesa composta da Caldara centrale, con Toloi e Masiello esterni. Nel quartetto di centrocampo spazio a De Roon e Freuler in posizione più centrale, con Hateboer a destra e Gosens a sinistra; Cristante avrà il compito di innescare il tandem d’attacco.

Per il tecnico interista, Luciano Spalletti, importante assenza è quella di Brozovic, squalificato: in mediana agirà Gagliardini, con Borja Valero possibile titolare. Candreva in forse: in caso di assenza, spazio a Karamoh dal 1′, mentre a completare il reparto ci saranno Rafinha e Perisic alle spalle di Icardi unica punta. Pacchetto difensivo completato da Cancelo, Skriniar e Miranda.

Probabili formazioni Atalanta-Inter, sabato 14 aprile 2018 ore 20.45

Probabili formazioni Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Mancini, Castagne, Haas, Melegoni, Cornelius, Elia. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Probabili formazioni Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Gagliardini; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Dalbert, Lisandro Lopez, Emmers, Zaniolo, Eder, Candreva, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.