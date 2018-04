Atalanta-Inter, Spalletti: “Loro grande squadra, la Champions dipende da noi”

Ripartire immediatamente dopo il ko di Torino.

L’Inter fa rotta verso Bergamo alla caccia di una vittoria che la riporterebbe in zona Champions League, visto che le due principali rivali per l’Europa che conta, Roma e Lazio, si scontreranno tra loro nel derby romano di domenica sera.

Obbligatorio tornare però alla vittoria, come sottolinea anche Luciano Spalletti nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Dipende ancora tutto da noi, quindi dobbiamo solo tirare su la testa e giocare. Le opportunità, col passare delle giornate sono sempre di meno e dobbiamo coglierle. Siamo ancora in linea con i nostri obiettivi e vincendo domani saremmo di nuovo tra le prime quattro“.

Il tecnico dell’Inter non risparmi anche una frecciatina ai cugini del Milan e ala stessa Atalanta: “Mi aspettavo una concorrenza maggiore da altre squadre, come la stessa Atalanta e il Milan”. Ai bergamaschi però Spalletti riconosce non pochi meriti: “Ormai sono diventati una grande squadra, che è uscita immeritatamente dall’Europa League. Sarà durissima ma stiamo bene anche noi“.

Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico toscano, che dovrà valutare le condizioni di Candreva, uscito malconcio dalla sfida col Torino, Miranda e Vecino, che si gioca con Borja Valero una maglia a centrocampo, vista la squalifica di Brozovic.