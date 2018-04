Atalanta-Sampdoria 1-2 : I liguri si fan beffe degli orobici e li agganciano in classifica

Recupero stasera dello spareggio per il 7ò posto che puo valere l’Europa. Di fronte una Atalanta in buona forma e un Sampdoria che sta attraversando un momento critico. Vince pero la Samo nonostante l’impegno dell’Atalanta. Una partita equilibrata che l’Atalanta ha cercato di vincere colpendo anche una traversa con Petagna, di testa, sullo 0-0 ma al 43′ è arrivata il gol della Samporia di Caprari a freddare gli entusiasmi orobici. Castagne respinge il pallone in orizzontale all’interno dell’area: Toloi scivola, Caprari lo salta e, col sinistro in diagonale, batte Berisha. Sampdoria in vantaggio!. Gol fortunato della Samp causato. da una incertezza involontaria di Toloi che pero’ al 22′ rimette le cose momentaneamente apposto siglando la rete del pari.Gomez batte un calcio di punizione dalla sinistra: dopo un rimpallo, Toloi gira col destro dall’altezza del dischetto del rigore dopo n tocco di Barrow e beffa Viviano. L’Atalanta non si accontenta del pareggio ma subito il pari è Zapata a sfiorare il raddoppio con grande parata di Berishha. L’Atalanta inistste alla ricerca del secondo gol ma ancora la Sampdoria va vicino alla rete con una traversa di Caprari. L’Atalanta si scopre troppo e subisce la seconda rete. Errore in disimpegno di Hass che regala palla a Zapata che con uno scavetto supera Berisha. Vince la Sampdoria che agguanta l’Atalanta in classifica e rimette in corsa tutti anche la Fiorentina per l’Europa.