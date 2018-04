Atalanta-Sampdoria è la sfida in chiave Europa del recupero della ventisettesima giornata di Serie A: all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo si affrontano i nerazzurri, reduci dal successo interno della scorsa giornata sull’Udinese con il risultato di 2-0, e i blucerchiati, reduci dall’amara sconfitta di sabato scorso per 2-1 avvenuta per mano del Chievo.

Gli orobici sono ormai da tempo concentrati solo sul campionato, essendo stati eliminati anche dall’Europa League: gli uomini di Gasperini proseguiranno la marcia inarrestabile per la conquista del sesto posto che significa accesso ai preliminari della seconda competizione continentale. I doriani tuttavia venderanno cara la pelle: insidiati da Fiorentina e Torino, la squadra allenata da Giampaolo ha l’intenzione di agganciare in classifica proprio i nerazzurri, pretendenti appunto ad un posto europeo.

In Serie A, la gara Atalanta-Sampdoria si disputa per la 92esima volta nella storia delle due compagini: bilancio in netto favore dei blucerchiati, che hanno battuto in 36 circostanze la Dea, 30 sono invece i pareggi, mentre 25 le vittorie. I bergamaschi non perdono in casa dalla stagione 2014/15, allorquando i blucerchiati, allenati da Sinisa Mihajlovic, si imposero con il risultato di 1-2 in virtù delle reti siglate da Muriel ed Okaka, che ribaltarono il vantaggio dei padroni di casa siglato da Stendardo.

A dirigere Atalanta-Sampdoria è stato designato il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli: si segnalano 6 precedenti per gli orobici con il fischietto laziale, nei quali hanno totalizzato 3 vittorie, un pareggio e due sconfitte; sono invece 4 le gare dei blucerchiati arbitrate da Pasqua, bilancio assolutamente positivo con 3 vittorie ed una sconfitta.

Atalanta-Sampdoria, le probabili formazioni in campo all’Atleti Azzurri d’Italia

Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, per la sfida di questo pomeriggio è costretto a rinunciare a Josip Ilicic e Leonardo Spinazzola, mentre può sorridere per il recupero di Caldara.

In attacco spazio ad Andrea Petagna, al fianco del Papu Gomez con Cristante pronto a supportarli.

A sinistra possibile impiego Castagne in luogo di Gosens, mentre Hateboer sulla fascia opposta.

Berisha riposerà, lasciando la difesa della porta a Gollini.

Il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, si affiderà nuovamente a Fabio Quagliarella, che per l’occasione farà coppia con Zapata, alle loro spalle Ramirez. Out Torreira appiedato dal Giudice Sportivo e quindi squalificato.

Spazio a centrocampo per il polacco Linetty e il belga Praet. Non sarà del match il giovane Kownacki.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, match valido per il recupero della ventisettesima giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Cristante; Petagna, Gomez. A disposizione: Berisha, Rossi, Bastoni, Palomino, Mancini, Gosens, Haas, Melegoni, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Regini, Ferrari, Silvestre, Sala; Linetty, Verre, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

A disposizione: Belec, Tozzo, Andersen, Bereszynski, Murru, Strinic, Alvarez, Capezzi, Tessiore, Stijepovic, Caprari. Allenatore: Marco Giampaolo.