Barcellona-Roma è la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League: in palio la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale. Al Camp Nou non sarà facile avere la meglio, ma la squadra del tecnico Eusebio Di Francesco proverà a giocarsela, cercando di non subire tanto in vista del match di ritorno dell’Olimpico.

In campionato i blaugrana viaggiano a mille: nove punti di distacco sulla seconda classificata, ossia l’Atletico Madrid. Prova di forza nell’ultimo turno di campionato, nel quale Messi e compagni sono riusciti a ristabilire la parità nella sfida contro il Siviglia dell’ex tecnico milanista Vincenzo Montella. Dal 2-0 iniziale, i catalani sono riusciti a pareggiare la contesa, guadagnandosi così un punto che sembrava ormai lontano.

I giallorossi invece hanno avuto un piccolo passo falso nell’ultima gara di Serie A: al Dall’Ara contro il Bologna, Dzeko e compagni non sono andati oltre l’1-1. Il terzo posto comincia ad essere insidiato da Inter e Lazio, potenziali candidate per un posto in Champions League.

Il club capitolino ha perso una sola volta contro i blaugrana: risale all’ultimo confronto l’unica sconfitta subita dai giallorossi, in quel tennistico 6-1 di due stagioni fa, allorquando la compagine allenata dall’allora tecnico Luis Enrique strapazzò la Roma.

A dirigere l’incontro Barcellona-Roma è stato designato il signor Danny Makkelie: esordio in assoluto per i blaugrana, che non hanno mai incontrato il fischietto olandese; unico precedente per i giallorossi con il direttore di gara in questione, nella gara di Europa League della passata stagione contro il Villareal, nella quale si imposero con il risultato di 0-4 in virtù della rete di Emerson Palmieri e della tripletta di Dzeko.

Dove vedere Barcellona-Roma in diretta tv e streaming gratis

L’incontro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona-Roma sarà visibile in chiaro su Canale 5, con diretta a partire dalle ore 20.40: il canale in questione è raggiungibile su piattaforma digitale terrestre al numero 5, disponibile anche in HD al canale 505.

La gara Barcellona-Roma sarà visibile anche su piattaforma satellitare Tivusat: in questo caso è necessario un decoder abilitato a ricevere il segnale trasmesso da quest’ultima. In questo caso la partita potrà essere vista in alta definizione sincronizzando il televisore con decoder al canale 105.

Infine la sfida Barcellona-Roma potrà essere seguita anche in modalità mobilità attraverso la pratica applicazione Mediaset Fan, facilmente scaricabile ed installabile su dispositivi portatili quali smartphone e tablet. Attraverso questo strumento, è possibile visualizzare in streaming gratis la gara senza alcun costo aggiuntivo. Sarà necessario registrarsi gratuitamente utilizzando anche quale username il profilo personale Facebook.

Le reti Mediaset possono essere visualizzate anche attraverso il sito web ufficiale, nell’apposita sezione live streaming: l’indirizzo potrà essere raggiunto soprattutto dai possessori di pc, sui quali potrebbe risultare difficoltosa l’installazione dell’applicazione ideata per dispositivi portatili.

Per il momento Barcellona-Roma non sarà possibile visualizzarla in tecnologia Ultra HD, in quanto l’emittente in questione non prevede ancora una simile trasmissione dell’evento.