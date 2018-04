Barcellona-Roma, Perotti:”Rigore negato? Peggio il mio errore, poteva cambiare la partita” (Video)

Barcellona-Roma 4-1. Il verdetto del campo per gli uomini di Eusebio Di Francesco è pesantissimo, nonostante l’ottimo approccio al match e la buonissima prestazione dei giallorossi. La Roma è stata molto sfortunata sia per quanto riguarda le due autoreti siglate da De Rossi e Manolas, ma soprattutto per le decisioni arbitrali del direttore di gara olandese Makkelie, reo di non aver concesso ben due calci di rigore ai danni di Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini. Al termine del match, in mixed zone per SuperNews, l’attaccante argentino Diego Perotti non ha nascosto tutta la sua delusione sul risultato finale, facendo autocritica per il gol del pareggio divorato all’inizio della ripresa.

Queste le parole di Perotti sul rigore negato dall’arbitro olandese:”Il mio errore sotto porta ha influito pesantemente sul risultato finale, molto di più degli errori arbitrali. A certi livelli non si possono commettere questi errori, sono molto arrabbiato con me stesso perché se avessi segnato, la partita sarebbe cambiata“. L’argentino prosegue:”E’ un risultato bugiardo per tutto quello che abbiamo fatto sul campo. Ma il Barcellona con il suo modo di giocare ti costringe a commettere qualche errore, non darei la colpa solamente alla sfortuna, ma, se avessi segnato il gol del pareggio…”. Infine, sulla partita di sabato contro la Fiorentina:”Adesso dobbiamo pensare al prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo del terzo posto che ci permetterà di qualificarci ancora alla prossima Champions League. Poi penseremo al ritorno in casa contro il Barcellona“.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A DIEGO PEROTTI IN MIXED ZONE:

https://www.youtube.com/watch?v=e3HrUfYqDbY&t=13s