Le probabili formazioni di Barcellona-Roma

Barcellona-Roma è il primo atto dei quarti di finale di Champions League: al Camp Nou gara proibitiva per i giallorossi del tecnico Eusebio Di Francesco, che avranno l’arduo compito di subire il meno possibile, al fine di giocarsi tutte le chances qualificazione nel match di ritorno dell’Olimpico.

I blaugrana sono reduci da un buonissimo momento: primi in classifica nella Liga a quota 76 punti, a nove lunghezze di distanza dall’Atletico Madrid, seconda potenza. Nell’ultimo turno di campionato, la squadra allenata dal tecnico Valverde ha raccolto in extremis un punto nella sfida contro il Siviglia di Vincenzo Montella, terminata con il risultato di 2-2.

I giallorossi, invece, hanno un ruolino di marcia che va tra alti e bassi: terzi in classifica a quota 60 punti, costantemente insidiati da Inter e Lazio, la compagine del tecnico Di Francesco ha arrancato nell’ultimo match di campionato, agguantando disperatamente un punticino contro il modesto Bologna. In Champions League il percorso della Roma è stato davvero entusiasmante: primi in un girone di ferro con Chelsea e Atletico Madrid, qualificazione ai quarti conquistata eliminando la mina vagante dello Shakhtar Donestk, battuto 1-0 al ritorno dopo il 2-1 di Kiev.

Nella storia delle due compagini, Barcellona e Roma si disputa per la quinta volta: i giallorossi hanno vinto una sola volta contro i blaugrana, nel 3-0 dell’Olimpico nella stagione 2001/02, nel match di ritorno del girone 2 della Champions League; due invece i pareggi, ultimo dei quali quello risalente alla stagione 2015/16 nel match di andata del girone E. L’unica sconfitta risale all’ultima gara disputata tra le due squadre, sempre nella stagione 2015/16: risultato pesante in virtù del 6-1 rifilato dalla formazione dell’allora tecnico Luis Enrique al club capitolino.

A dirigere l’incontro Barcellona-Roma è stato designato il signor Danny Makkelie: esordio in assoluto per i blaugrana, che non hanno mai incontrato il fischietto olandese; unico precedente per i giallorossi con il direttore di gara in questione, nella gara di Europa League della passata stagione contro il Villareal, nella quale si imposero con il risultato di 0-4 in virtù della rete di Emerson Palmieri e della tripletta di Dzeko.

Le probabili formazioni di Barcellona-Roma

Il tecnico dei blaugrana, Ernesto Valverde, è costretto a rinunciare a Nelson Samedo: al suo posto giocherà Sergi Roberto a destra. Sul lato opposto ci sarà Jordi Alba: il modulo dovrebbe essere il consueto 4-4-2 con Ter Stegen tra i pali, coppia centrale composta da Piqué e Umtiti. A centrocampo Rakitic e Sergio Busquets nel ruolo di playmaker più arretrato, supportati ai lati da Dembele e Iniesta. Tandem d’attacco composto dai soliti Messi e Suarez, quest’ultimo ancora a secco nella massima competizione continentale.

Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, al Camp Nou proporrà presumibilmente il 4-3-3: tra i pali sicuro del posto Alisson, coppia di centrali difensivi composta da Manolas e Fazio, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. A centrocampo Nainggolan è costretto al forfait: arriva l’ufficialità che conferma le indiscrezioni delle ultime ore. Al suo posto dovrebbe giocare Pellegrini, che completerà il reparto insieme a De Rossi e Strootman a completare il reparto. Novità delle ultime ore dovrebbe essere l’impiego di Gerson in luogo di El Shaarawy: tridente d’attacco definito poi da Dzeko e Perotti.

Probabili formazioni Barcellona-Roma, mercoledì 4 aprile 2018 ore 20.45

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 11 Dembelé, 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Inesta; 10 Messi, 9 L. Suarez. A disposizione: 13 Cillessen, 22. A Vidal, 25 Vermaelen, 19 Digne, 21 André Gomes, 15 Paulinho, 17 Paco Alcacer. Allenatore: Ernesto Valverde

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 16 De Rossi, 6 Strootman; 30 Gerson, 9 Dzeko, 8 Perotti. A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 21 Gonalons , 92 El Shaarawy, 23 Defrel, 14 Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco