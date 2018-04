Barcellona-Roma streaming live gratis e diretta tv in chiaro. Dove vedere il match oggi 4 aprile

BARCELLONA-ROMA, DOVE VEDERE IL MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING GRATIS – Nell’andata dei quarti di finale della Champions League, la Roma di Eusebio Di Francesco affronterà l’esame più importante della stagione, il Barcellona di Messi e compagni. Per i giallorossi non sarà certo facile portare a casa un risultato positivo, anche perché i blaugrana non perdono al Camp Nou in Champions League dalla stagione 2013/2014. Gli uomini di Ernesto Valverde, dopo aver archiviato la vittoria della Liga con un cospicuo vantaggio di 9 punti sull’Atletico Madrid, punta ad arricchire ancora di più il suo palmarès con la sesta Champions League della sua storia. I giallorossi, dopo aver stupito nel girone ribaltando completamente i pronostici arrivando primi davanti a Chelsea e Atletico Madrid, cercano l’ennesima impresa e sperano di continuare a sognare e conquistare la semifinale della coppa dalle grandi orecchie. Un traguardo, questo, che la Roma non ha mai raggiunto da quando la coppa è denominata UEFA Champions League (dall’edizione 92/93 precedentemente denominata Coppa dei Campioni).

BARCELLONA-ROMA, LE SCELTE DEI DUE TECNICI – Ernesto Valverde dovrebbe schierare l’ormai classico 4-4-2 con il tandem Messi–Suarez a dare filo da torcere alla difesa romanista. Il tecnico spagnolo, inoltre, dovrà fare a meno dell’indisponibile Philippe Coutinho e dell’ex Lucas Digne, ma potrà contare sul ritrovato Busquets, che agirà al centro del campo con il croato Ivan Rakitic. Davanti al portiere tedesco Ter Stegen agiranno Sergi Roberto, Piquè, Umtiti e Jordi Alba, mentre a centrocampo sugli esterni ci saranno Andres Iniesta e Dembele. Per quanto riguarda la squadra giallorossa, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di due pedine fondamentali della squadra, il belga Radja Nainggolan, uscito dopo un quarto d’ora nel match di sabato scorso contro il Bologna e il giovane turco Cengiz Under. Al posto del belga, dovrebbe scendere in campo Lorenzo Pellegrini al fianco dell’olandese Kevin Strootman e del capitano Daniele De Rossi. Davanti all’inamovibile portierone brasiliano Alisson, ci sarà la linea difensiva titolare formata da Alessandro Florenzi, Kostas Manolas, Federico Fazio e Aleksander Kolarov. In attacco, a sostegno della punta Edin Dzeko, agiranno l’argentino Diego Perotti e Stephan El Shaarawy.

Le due squadre si sono incrociate 4 volte dal 2002 ad oggi, con un bilancio di una vittoria a testa e due pareggi. L’ultimo precedente risale ai gironi di Champions League nel 2015/2016 con il pareggio per 1-1 allo Stadio Olimpico. Il vantaggio dei blaugrana con Luis Suarez, venne immediatamente pareggiato dai giallorossi con Florenzi, che sorprese il portiere tedesco ter Stegen con un eurogol da centrocampo. Per i giallorossi, invece, la gara di ritorno fu un vero e proprio incubo, infatti, vennero travolti dai catalani per 6-1. Le reti blaugrana furono siglate da Gerard Piqué, Adriano che si aggiunsero alle doppiette di Messi e Suarez, mentre il gol della bandiera per la Roma fu messa a segno dal bosniaco Edin Dzeko.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

Il match tra Barcellona e Roma in programma questa sera alle 20:45 al Camp Nou, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, oltre che sulla piattaforma digitale a pagamento di Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. La partita, inoltre, sarà visibile sulla piattaforma satellitare tivùsat, sempre su Canale 5 in alta definizione sul canale 105.