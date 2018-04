Bayern Monaco, l’ex juventino Vidal si dovrà operare alla caviglia: in dubbio la sua presenza col Real Madrid

Arturo Vidal, attuale centrocampista del Bayern Monaco ed ex juventino si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico. Il giocatore, che ieri si era infortunato durante l’allenamento, dovrà operarsi alla caviglia come l’allenatore della formazione bavarese ha spiegato in conferenza stampa.

Yupp Heynckes lo ha fatto presente alla vigilia della partita di ritorno della semifinale di Coppa di Germania contro il Bayern Leverkusen.” Arturo putroppo si dovrà operare ma è un guerriero e so che si riprenderà molto bene. Si sottoporrà ad un intervento di astroscopia per pulire la caviglia dopo la torsione di ieri. Si tratta di un intervento banale ma starà fuori un po’.”

Non esclude totalmente una presenza in Champions League contro il Real Madrid in programma il 25 aprile e il 1°maggio. Heynches si è detto fiducioso di vederlo nuovamente in campo. Anche lo stesso giocatore spingerà per tornare il più presto possibile perchè sa quanto è importante per la sua squadra. Vuole tornare a sfidare il Real Madrid anche per vendicare quell’ingiusta espulsione che lo vide protagonista. L’anno scorso il Real Madrid aveva sancito l’eliminazione proprio dei bavaresi allenati da Ancelotti. Una partita costellata da parecchie decisioni arbitrali dubbie. Martedì 24 potrebbe essere servita la vendetta.

Proprio la vendetta è un piatto che va “servito freddo” come ammesso dallo stesso Vidal. Cercherà di tornare al più presto in forma anche se la sua caviglia preoccupa. dopo l’intervento si potrà avere maggiore certezza se Vidal potrà scendere in campo contro la squadra di Zidane.