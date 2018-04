Benevento – Juventus, Allegri rinuncia a Higuain e Chiellini. Mandzukic e Cuadrado titolari

Archiviato il deludente 0-3 con il Real Madrid in Champions League, la Juventus si rituffa nel campionato. Bianconeri in campo sabato 7 aprile, alle 15, nell’anticipo contro il Benevento, un inedito testa coda in Serie A che mette in palio 3 punti importanti per entrambe le squadre. Con una vittoria, alla vigilia ampiamente pronosticabile, la Juve si porterebbe a +7 dal Napoli che attende il Chievo al San Paolo, mettendo così ulteriore pressione sui rivali dopo l’allungo del sabato pasquale.

Nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, Allegri ha anticipato quelle che saranno le sue scelte di formazione al Vigorito. Potrebbe esserci un’assenza importante in attacco con Higuain a riposo. Giocherà certamente Dybala, squalificato per il match di ritorno con il Real. Con lui, Mandzukic e Cuadrado, in panchina mercoledì scorso. In difesa, assente Chiellini mentre in porta avvicendamento, ormai consueto, tra Buffon e Szczesny con il polacco che torna titolare.

Ecco le parole del tecnico juventino sui possibili titolari in campo a Benevento: “Stanno tutti bene a parte Barzagli e Bernardeschi, sono tutti a disposizione. Possibile che Mandzukic e Cuadrado giochino dal primo minuto. Dopo avremo altre partite, c’è bisogno di tutti. Gioca Szczesny. Non giocherà Chiellini, difficilmente partirà Howedes titolare ma può essere impiegato. Devo valutare con chi giocare davanti ma è probabile che Higuain stia fuori. Non ho ancora deciso.”